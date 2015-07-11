Черевченко: "К матчу с "Зенитом" подходим в порядке"

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко подвел итоги завершившегося австрийского сбора и поделился ожиданиями от завтрашнего матча за Суперкубок России против "Зенита".





"Мы выполнили на сборе все, что планировали. И к матчу с «Зенитом» подходим в порядке. Но, если касаться летнего календаря, то времени на подготовку вышло не так много, как хотелось бы.





На сборе мы провели два матча. Первый, с «Лудогорцем» (2:0), и по результату, и по качеству превзошел второй. Связываю это с тем, что игра с «Карабахом» (2:2) была через два дня на третий. Играли на фоне нагрузок, не успевая полностью восстановиться. К тому же в день встречи с «Карабахом» была аномальная жара - под 40 градусов.





Что касается матча за Суперкубок, то мы понимаем важность этого события. Важнее всех комментариев сама игра, она даст ответы на многие вопросы, - сказал Черевченко.



