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    Черевченко: "К матчу с "Зенитом" подходим в порядке"

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко подвел итоги завершившегося австрийского сбора и поделился ожиданиями от завтрашнего матча за Суперкубок России против "Зенита".

    "Мы выполнили на сборе все, что планировали. И к матчу с «Зенитом» подходим в порядке. Но, если касаться летнего календаря, то времени на подготовку вышло не так много, как хотелось бы.

    На сборе мы провели два матча. Первый, с «Лудогорцем» (2:0), и по результату, и по качеству превзошел второй. Связываю это с тем, что игра с «Карабахом» (2:2) была через два дня на третий. Играли на фоне нагрузок, не успевая полностью восстановиться. К тому же в день встречи с «Карабахом» была аномальная жара - под 40 градусов.

    Что касается матча за Суперкубок, то мы понимаем важность этого события. Важнее всех комментариев сама игра, она даст ответы на многие вопросы, - сказал Черевченко.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.07.2015 12:01
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:21

      а ведь правда

      0
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      Рейтинг: +794

      Miaf 11 июля 2015, 17:23

      Главное не давать шубе нырять в штрафной.

      0
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      ...
      Рейтинг: +107

      Летов > Miaf 11 июля 2015, 19:47

      ага,руками держать,что б не упал

      2
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      Рейтинг: +28

      loko7778 11 июля 2015, 16:23

      Удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 11 июля 2015, 15:53

      Надо подбегать и выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +88

      хай 11 июля 2015, 14:59

      вокруг дзюбы шуму больше будет чем игры. в чр забьет с десяток, в лч будет послан. сезона три покопошится, денег подобьет и обратно в ростов. ничего интересного

      0
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      Рейтинг: +11

      4 walls 11 июля 2015, 14:11

      .

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 11 июля 2015, 14:02

      Интересно а Гуливер выбежит на поле для того чтобы лично поприветствовать великого Дзюбиньо )

      0
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      ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер > Майкл59ru 11 июля 2015, 14:57

      возможно

      1
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      Рейтинг: +85

      phantom-k 11 июля 2015, 13:43

      первый матч нового сезона. скорее бы уже чемп - а то как то скучно без него.

      2
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 11 июля 2015, 13:40

      Погодите про Дзюбу...
      Он ещё на Матвиенко женится.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 > Сергей Саныч 11 июля 2015, 14:08

      Матвиенко уже давным давно в Москве.))

      3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 июля 2015, 13:37

      Да ладно,всем уже ясно что матч продан .

      1
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      Рейтинг: +254

      Vector > spartach n1 11 июля 2015, 13:54

      Кому, вам???!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Vector 11 июля 2015, 17:14

      Давай паровоз заспорим ?

      0
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