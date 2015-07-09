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    Палкин: "Бернард отсутствовал из-за проблем со здоровьем"

    Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал возвращение в команду полузащитника Бернарда. Напомним, бразилец уже не впервые приезжает после отпуска значительно позже назначенного времени.

    "Бернард отсутствовал чисто из-за проблем по здоровью, у него были камни в почках. Мы имели связь с доктором, который выводил эти камни. На данный момент с бразильцем все в порядке. Никаких вопросов по дисциплине к нему нет", – сказал Палкин в интервью "Футбол1".

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    09.07.2015 18:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 10 июля 2015, 16:29

      Надоел этот плакса.

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      uwasee 9 июля 2015, 19:04


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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 18:41

      Ну и нормально!

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      Рейтинг: +11

      polc80 9 июля 2015, 18:08

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 9 июля 2015, 18:04

      Будет новым лидером команды.

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