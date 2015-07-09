"Интер" заплатит за Йоветича 18 млн евро

Нападающий английского "Манчестер Сити" Стеван Йоветич в ближайшее время должен подписать контракт с миланским "Интером". Руководство черно-синих уже договорилось с "горожанами". Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.



В минувшем сезоне АПЛ черногорец провел 17 игр и забил 5 мячей.



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