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    "Интер" заплатит за Йоветича 18 млн евро

    Нападающий английского "Манчестер Сити" Стеван Йоветич в ближайшее время должен подписать контракт с миланским "Интером". Руководство черно-синих уже договорилось с "горожанами". Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

    В минувшем сезоне АПЛ черногорец провел 17 игр и забил 5 мячей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2015 09:15
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 9 июля 2015, 23:20

      Хорошая новость для всех болел Интер что ж будем ждать официалки.

      1
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 9 июля 2015, 22:52

      Перишича подписал уже Интер,скоро должны объявить официально.

      0
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 9 июля 2015, 13:53

      Отлично. Теперь осталось подписать Перишича,продав Шакири в Сток Сити.

      0
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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 9 июля 2015, 11:48

      Шакири, Йоветич, Кондогбия, Ханданович, Эрнанес, Ковачич, Гуарин, Миранда, Икарди, Медель - отличный состав, вполне могут побороться с Ювентусом за чемпионство в новом году!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Inside91 > Vamos_Ramos 9 июля 2015, 13:53

      Им еще сыграться надо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Vamos_Ramos 9 июля 2015, 16:11

      Каждый год думают что могут, но увы - импотенты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:40

      хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Bianconeri22 9 июля 2015, 11:12

      Интер усиляется, видимо решили побороться за Лигу Европы в этом году, но думаю как обычно пролетят. Менталитет такой, лузерский. Только в кабинетах умеют выигрывать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Bianconeri22 9 июля 2015, 11:32

      Забавный коммент, но вдруг Интер в ЛЧ попадет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +471

      Bonnucci > Bianconeri22 9 июля 2015, 13:39

      ДОГОВОРЕНТУС!

      4
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Caesar555 9 июля 2015, 16:12

      Манчини этого не допустит. Он агент Ювентуса.))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Bianconeri22 9 июля 2015, 22:40

      за аву плюс

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      forzzainter > Bianconeri22 12 июля 2015, 18:54

      ТВАРЬ

      1
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      Рейтинг: +16

      forzzainter > Juventus 32 12 июля 2015, 18:55

      ТВАРЬ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > forzzainter 16 июля 2015, 08:51

      Можешь мне не представляться, ты мне и на йух не нужен.

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 9 июля 2015, 10:52

      красава интер
      теперь у манчини не будет причин нудеть составом исполнителей
      теперь вперед только за чемпионством и не меньше

      2
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > 9 июля 2015, 13:27

      Если бы не эти рабочие пространства не видать своих липовых трех звездочек как своих ушей:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      КиLLеr > RUSTY8 9 июля 2015, 13:55

      Да не обращай внимания на обиженных девочек,они очень ранимые.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > КиLLеr 9 июля 2015, 16:14

      Привет малышка, давно на йух не всиралась?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      КиLLеr > Juventus 32 9 июля 2015, 19:05

      Ты я вижу вечно на нем,как и тебе подобные.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > КиLLеr 9 июля 2015, 20:40

      Видишь ты только "бубырь" под носом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > RUSTY8 9 июля 2015, 22:15

      Твои рабочие пространства - между булок и под носом.
      Завянь, свидомит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > КиLLеr 9 июля 2015, 22:18

      Вот видишь, я как всегда был прав. Снюхались вы с Расти8, цветных друг к другу тянет. Все фаны смердюков - глиномесы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket > 9 июля 2015, 22:41

      ты з.a.е.б.а.л. уже как радио одно и тоже умолкни кабинетный.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Juventus 32 9 июля 2015, 23:16

      Ну от...бись жертва путлеровского агитпрома не все против тебя иностранные агенты
      Хотя )(ули я те чё-то объясняю
      Ты лучше остатки мозгов до воскресного экшна киселя береги чтобы опять вязкой жижой твою тыкву заполнили

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > RUSTY8 10 июля 2015, 12:16

      Ты не волнуйся когда пишешь, или "предмет евроинтеграции" из тупика вынь. Пойди хряпни "рошенку" у педи потрошенка, вялый свидораст.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Juventus 32 10 июля 2015, 12:42

      Потерянное поколение
      Мне тебя жаль...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > RUSTY8 10 июля 2015, 15:52

      То что ты потерянный это даже не обсуждается, так как ты забыл в какой стране ты родился и служишь тем, кто её уничтожил и сделал народ нищим. А жалеть меня не надо, себя пожалей, ведь жалость - удел слабых.

      0
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      Рейтинг: +472

      Медив 9 июля 2015, 10:42

      Надо признать, Тохир впервые так неплохо решил влить в Интер. И если даже с этим составом они пролетят мимо ЛЧ, то это будет и последний раз

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > Медив 9 июля 2015, 11:48

      Шакири, Йоветич, Кондогбия, Ханданович, Эрнанес, Ковачич, Гуарин, Миранда, Икарди, Медель - отличный состав, вполне могут побороться с Ювентусом за чемпионство в новом году!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 9 июля 2015, 10:39

      там еще вроде Перишич на подходе уже почти договорились.

      1
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      Рейтинг: +27

      Sadjon 9 июля 2015, 10:31

      Добро пожаловать и удачи.....

      1
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