Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В "Барселоне" будет работать Альбертини, если в клуб придет Лапорта

    Кандидат в президенты испанской "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что в случае его победы на выборах в клуб придет работать бывший его футболист Деметрио Альбертини. Ему будет предложена должность директора по взаимодействиям с общественностью.

    "Необходимо вернуть авторитет "Барселоны" в организациях, управляющих футбольным миром. Недопустимо, чтобы наш клуб страдал из-за плохой работы бывших президентов - Сандро Росселя, Хосепа Бартомеу. За ней уже последовали санкции. Альбертини уже широко известен как административный работник и готов к работе. Он будет жить в нашем городе", - сказал Лапорта.

    Альбертини провел за "Барселону" всего лишь 5 матчей, когда был в команде в 2005-м году. В течение 1988-2002 гг. итальянец сыграл 295 встреч за "Милан".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:20

      Президент будет новый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      La Masia 9 июля 2015, 13:20

      Все кандидаты рвут и мечут,один Бартомеу молчит.Видимо он и останется президентом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > La Masia 9 июля 2015, 13:43

      Не останется, а если останется то Барса развалиться с ним.Вот увидишь.Запрет на трансферы и санкции от ФИФА -это все дело рук паршивого президента Баротомеу. И пришла пора выгнать этого гада из Барсы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      La Masia > AlexanderP622 9 июля 2015, 15:40

      Посмотрим.Пока развала не видно,любить его или нет дело каждого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:34

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 9 июля 2015, 09:55

      о старый друг Деметрио, какой был классный игрок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Barsis 9 июля 2015, 09:11

      Классный игрок был Альбертини, в свое время был одним из лучших в мире на своей позиции. Интересно станет ли он таким же успешным функционером?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 9 июля 2015, 09:01

      Лионель Месси рассматривает возможность приостановить выступления за сборную Аргентины
      Версия для печати Код для вставки в блог
      По сообщению "Франс футбол" к этому шагу форварда "Барселоны" подталкивают два подряд поражения в финале крупных турниров: Чемпионата мира-2014 и недавнего Кубка Америки, а также критика со стороны прессы и болельщиков.
      По сообщению "Франс футбол" к этому шагу форварда "Барселоны" подталкивают два подряд поражения в финале крупных турниров: Чемпионата мира-2014 и недавнего Кубка Америки, а также критика со стороны прессы и болельщиков.
      Отмечается, что Месси, за плечами которого 103 матча в форме национальной команды и 46 голов, пропустит осенние игры в отборе к Кубку мира-2018. Аналогичное решение Лео уже принимал 9 лет назад, однако тогда пропустил лишь одну встречу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Suarez7Ailton9 9 июля 2015, 08:54

      бартомеу лучший этих лапорт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 9 июля 2015, 07:15

      и накуя барсе шмилановский шлак

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +225

      VABANK > RUSTY8 9 июля 2015, 11:06

      Этот, как ты выразился, шлак 14лет имел ваше стадо оборванцев и в хвост и в гриву. Так что не напрягай попусту остатки серого вещества в черепной коробке.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > VABANK 9 июля 2015, 13:07

      Заткнись клещ прыщавый
      Альбертини ваш просто заурядный игрок постголландской эпохи не более того
      И потом не вы ли сами припроводили его до двери после 14 летней службы
      Ах-да в асм чтоб легендой стать минимум 24 года пахать а то неуд

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +225

      VABANK > RUSTY8 9 июля 2015, 13:26

      Ты что ли, чeпyшилo неотесанное, меня затыкать тут собрался..? Ты там клея часом не обнюхался со своими братьями по разуму на лестничной клетке..? Тебе остатками своей мозговой жижи не осилить, как там кого и после скольких лет провожают легенд Милана. Поэтому говорю тебе: не трать понапрасну драгоценное, оставь на экстримальный случай, а он, судя по ярко выраженной неполноценности, у тебя через день.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > VABANK 9 июля 2015, 13:53

      Донадони Неста Зеедорф Амброзини продолжить список

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      seva91 > VABANK 9 июля 2015, 14:53

      Зачем ты споришь с болваном?Не опускайся до его уровня.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11