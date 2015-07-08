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    Мексес все-таки подписал новый контракт с "Миланом"

    Итальянский "Милан", несмотря на появившуюся сегодня обратную информацию, подписал новый контракт со своим защитником Филиппом Мексесом. Новое соглашение будет действовать до лета следующего года.

    В минувшем сезоне "Серии А" француз провел 20 матчей и дважды поразил чужие ворота.

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 18:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:24

      Неделю назад я в Википедии увидел его игроком Трабзонспора! И там же был Марио Балотелли) Жаль, что он туда не перешел( В Милане будет игроком не основного состава скорее всего!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:31

      Так то будет вернее...

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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 8 июля 2015, 23:51

      Хоть сколько говните,но лично я этого ждал,очень ждал.
      Это один из тех игроков у которого есть характер и опыт.А именно эти качества нужны более молодым россонери.

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      Рейтинг: +29

      Ki85 8 июля 2015, 22:57

      мексес не помешает уж точно..

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 8 июля 2015, 22:40

      Тем временем старину Сильвио опять посадили

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      Рейтинг: +29

      Ki85 > Ден 781 8 июля 2015, 23:01

      )) подумаешь 3 года, в первый раз чтоли..

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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 8 июля 2015, 22:07

      Что за дизинфа

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 8 июля 2015, 21:23

      Если не подпишут на лето центрбеков то будут играть Мексес и Алекс. Пора бы сплавить Дзакардо и Сапату, но эти ребята словно клещи, вцепились в Милан и уходить не хотят.

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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 8 июля 2015, 20:43

      Конечно защитник не экстра класса. Но кого то надо оставлять в команде.

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      Рейтинг: +662

      Triem 8 июля 2015, 20:38

      Хорошо что здравый смысл возобладал!

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      Рейтинг: +56

      AC M1lan 8 июля 2015, 19:59

      Не самый худший защитник, если честно

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      Рейтинг: +16

      Дядяслава > AC M1lan 8 июля 2015, 20:22

      самый самый он и бонера, два бездарнеиших клоуна, а этот еще и пешеход каких поискать

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