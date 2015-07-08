Мексес все-таки подписал новый контракт с "Миланом"

Неделю назад я в Википедии увидел его игроком Трабзонспора! И там же был Марио Балотелли) Жаль, что он туда не перешел( В Милане будет игроком не основного состава скорее всего!
Итальянский "Милан", несмотря на появившуюся сегодня обратную информацию, подписал новый контракт со своим защитником Филиппом Мексесом. Новое соглашение будет действовать до лета следующего года.
В минувшем сезоне "Серии А" француз провел 20 матчей и дважды поразил чужие ворота.
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