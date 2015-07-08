Мексес все-таки подписал новый контракт с "Миланом"

Итальянский "Милан", несмотря на появившуюся сегодня обратную информацию, подписал новый контракт со своим защитником Филиппом Мексесом. Новое соглашение будет действовать до лета следующего года.



В минувшем сезоне "Серии А" француз провел 20 матчей и дважды поразил чужие ворота.



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