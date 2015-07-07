Пандев стал игроком "Дженоа"

Итальянская "Дженоа" официально объявила о том, что македонский форвард Горан Пандев продолжит карьеру в стане "грифонов". 31-летний форвард в мае прошел медицинское обследование, а сегодня приступил к тренировкам. Игрок переехал в Геную на правах свободного агента и подписал контракт до 2017-го года.



Последним клубом Пандева был турецкий "Галатасарай".



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