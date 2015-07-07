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    Пандев стал игроком "Дженоа"

    Итальянская "Дженоа" официально объявила о том, что македонский форвард Горан Пандев продолжит карьеру в стане "грифонов". 31-летний форвард в мае прошел медицинское обследование, а сегодня приступил к тренировкам. Игрок переехал в Геную на правах свободного агента и подписал контракт до 2017-го года.

    Последним клубом Пандева был турецкий "Галатасарай".

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    Источник: ФК «Дженоа»

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    07.07.2015 22:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 8 июля 2015, 14:10

      эх.зря он Лацио покинул

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 10:58

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 08:25

      Удачи этому некогда классному игроку

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 8 июля 2015, 08:08

      Однозначно это усиление. Если Горан сохранил хотя бы половину того что он показывал в Интере, то гриффоны выиграют от этого трансфера.

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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 7 июля 2015, 23:49

      Помню времена когда он в Интере блестал!

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 7 июля 2015, 23:18

      Как же прекрасен Пандев был в свое время, жаль что так резко зажегся и также резко потух. =)

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 7 июля 2015, 22:51

      В том золотом Интере 2010-го, после Мауриньи никто так и не сумел себя проявить, в т.ч. и сам Жозе. Ни Снайпер, ни Милито, ни Это"О, ни Майкон, ни Пандев.

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