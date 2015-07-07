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    Ребров продолжит быть капитаном "Спартака"

    Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров продолжит носить капитанскую повязку в своем клубе. Это решение главного тренера команды Дмитрия Аленичева, которое он озвучил сегодня после товарищеского матча против немецкого "Фрайбурга" (1:0).

    Добавим, что сегодня Ребров отразил пенальти от известного немецкого футболиста Нильса Петерсена.

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    Источник: «Советский спорт»

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    07.07.2015 22:23
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле 9 июля 2015, 01:42

      По этому поводу и любимую штангу в ресторан сводить можно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      PLipatov 9 июля 2015, 01:09

      рад за Артема.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Igrov 8 июля 2015, 17:55

      Удачи нашему капитану!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      vyishenka 8 июля 2015, 16:25

      Как говорится на безрыбье и Ребров...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      makkie 8 июля 2015, 13:43

      Самый оптимальный выбор.
      Но конечно до Титова ему далековато еще в этом плане. Но благо сам Титов сейчас в тренерском штабе. Поможет.

      Круто вчера пенку отбил Артем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 10:57

      хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      ABir 8 июля 2015, 08:42

      Будущий первый номер сборной России!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 08:19

      Реброву капитану удачи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      dasaev79 8 июля 2015, 08:12

      Фу конским навозом ваняет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 8 июля 2015, 07:54

      Капитан, капитан, улыбнитесь!
      Ведь улыбка это флаг корабля!
      Капитан, капитан, подтянитесь!
      Только смелым покоряются моря! )))

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