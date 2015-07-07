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    "Милан" пытается вернуть Ибрагимовича

    "Милан" пытается договориться с ПСЖ о возвращении в клуб форварда парижан Златана Ибрагимовича, которого хочет видеть в команде Сильвио Берлускони. Итальянцы готовы включить в сделку трансферную цель парижан 17-летнего марокканского полузащитника Акима Мастура, которого "Милан" согласен продать за 5 млн. евро.

    Напомним, что Мастур еще не провел ни одной игры за первую команду "Милана".

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 06:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 22:32

      =) да никто никуда не перейдёт!
      Милан пустой щас! если за год поднимутся Ибра ещё подумает

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 17:38

      неисполнимая мечта

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 7 июля 2015, 13:08

      Ибра ещё 2-3 года на уровне поиграет. Удачи росонери в его подписании

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 7 июля 2015, 12:15

      Надо защиту в центральной зоне укомплектовать. В этом плане соседи "Милана" получше провели трансерные операции. Да и идея с Иброй кажется нереальной.

      1
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:11

      Попытка не пытка

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:09

      хорошо

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 7 июля 2015, 10:22

      Я только за если он вернется! Но к сожалению это вряд-ли произойдет! Было бы еще лучше если бы вернуть Тияго Силву с Иброй или без!

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      Рейтинг: +469

      64русс 7 июля 2015, 10:17

      Ибрагимович-лучший игрок на планете...Месси-очень зависим от команды-это показал ихний чемп америки..Роналду-это вообще позор футбола..а Ибрагимович тащит один и Швецию и ПСЖ

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:34

      Кто кто, а Ибра бы им сейчас не помешал.

      0
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 7 июля 2015, 08:54

      Отлично

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