"Милан" пытается вернуть Ибрагимовича

=) да никто никуда не перейдёт!
Милан пустой щас! если за год поднимутся Ибра ещё подумает
"Милан" пытается договориться с ПСЖ о возвращении в клуб форварда парижан Златана Ибрагимовича, которого хочет видеть в команде Сильвио Берлускони. Итальянцы готовы включить в сделку трансферную цель парижан 17-летнего марокканского полузащитника Акима Мастура, которого "Милан" согласен продать за 5 млн. евро.
Напомним, что Мастур еще не провел ни одной игры за первую команду "Милана".
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