Мутко: "У нас хорошая основа, чтобы интерес к футболу был высоким"

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, которые констатируют низкий уровень интереса к отечественному футболу со стороны болельщиков:



"В последние годы чемпионат России по футболу не очень интересен, и у него рейтинг популярности падает. Сборная России неудачно выступает, и в связи с этим у нее тоже падает рейтинг популярности. В этом плане интерес к футболу сейчас невысок, - сказал Мутко. - С точки зрения самого футбола как зрелища - он да, безразличен. Это то, к чему мы пришли за последние 7-8 лет. Эти многочисленные скандалы... Даже вы, журналисты, пишете про футбол, но главный интерес у многих - рейтинги. Рейтинги поднимаются, а футбол этим убивается. Надо делать футбол красивым, интересным зрелищем. Вокруг него выстраивать целую историю - об этом речь сейчас. Даже радикальными методами.

У нас хорошая основа, чтобы интерес к футболу был высоким. У нас и материально-техническая база неплохая, много людей играет самостоятельно в футбол", - сказал Мутко в разговоре с корреспондентом ТАСС.

