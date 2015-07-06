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    Мутко: "У нас хорошая основа, чтобы интерес к футболу был высоким"

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, которые констатируют низкий уровень интереса к отечественному футболу со стороны болельщиков:

    "В последние годы чемпионат России по футболу не очень интересен, и у него рейтинг популярности падает. Сборная России неудачно выступает, и в связи с этим у нее тоже падает рейтинг популярности. В этом плане интерес к футболу сейчас невысок, - сказал Мутко. - С точки зрения самого футбола как зрелища - он да, безразличен. Это то, к чему мы пришли за последние 7-8 лет. Эти многочисленные скандалы... Даже вы, журналисты, пишете про футбол, но главный интерес у многих - рейтинги. Рейтинги поднимаются, а футбол этим убивается. Надо делать футбол красивым, интересным зрелищем. Вокруг него выстраивать целую историю - об этом речь сейчас. Даже радикальными методами.
    У нас хорошая основа, чтобы интерес к футболу был высоким. У нас и материально-техническая база неплохая, много людей играет самостоятельно в футбол", - сказал Мутко в разговоре с корреспондентом ТАСС.
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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 15:16
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 08:00

      Мудко надо вообще запретить говорить о футболе и совать туда свои щупальца.

      1
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 7 июля 2015, 05:24


      Хоть плюй в глаза, всё Божья роса...

      З.Ы. Его вообще хоть раз в жизни на адекватность проверяли?

      0
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      Рейтинг: +227

      Igrov 6 июля 2015, 22:09

      типичное выступление чинуши. Не в реальности он.

      0
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      Рейтинг: +13

      Томск12 6 июля 2015, 21:21

      Рейтинги поднимаются, а футбол этим убивается. - это он о чем,вообще?
      у нас отняли последнюю основу,когда перешли на систему осень-весна,когда и рад бы на футбол сходить,да сугробы на стадионе!

      1
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 6 июля 2015, 21:15

      Под радикальными мерами понимается цензура?
      А что, давайте только про хорошее в стиле "кое-где у нас порой". Проходили.

      3
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      Рейтинг: +24

      Законник 6 июля 2015, 20:53

      Хорошая основа в России всегда была, только вы ее с с а-ля колосковыми всю профукали. Невелика честь приписывать все успехи себе, тусуясь при президенте(не имея к ним никакого отношения), а свои провалы валить на других.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 6 июля 2015, 20:46

      Ничего не понял.

      0
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 6 июля 2015, 19:08

      Сдаётся мне,что он плохо кончит.
      Кстати,он развёлся с супругой,как и все партийные бонзы?

      3
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      Рейтинг: +90

      zenmicro 6 июля 2015, 18:34

      Историю выстраивать? наверно уничтожив спортивный комплекс и клуб ТОРПЕДО вы ее будете выстраивать? Стадион почти с вековой историей и командой...и по всей стране такое Г, уничтожим то что любили миллионы и дадим шняжку спонсорскую

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 18:29

      эх, знал бы про это министр спорта...
      он бы боролся, бился..)

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