Сабатини: "Жервиньо хочет остаться в "Роме"

Как уверяет спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини, нападающий Жервиньо не намерен покидать команду этим летом.





Отметим, что ранее интерес к 28-летнему ивуарийцу проявляла "Аль-Джазира", и римляне согласились продать игрока, однако клуб из ОАЭ не смог удовлетворить запросы форварда . В минувшем сезоне Жервиньо провел в составе "волков" 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.





"Жервиньо хочет остаться в "Роме", – приводит Tmw слова Сабатини.







