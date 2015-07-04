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    Сабатини: "Жервиньо хочет остаться в "Роме"

    Как уверяет спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини, нападающий Жервиньо не намерен покидать команду этим летом.

    Отметим, что ранее интерес к 28-летнему ивуарийцу проявляла "Аль-Джазира", и римляне согласились продать игрока, однако клуб из ОАЭ не смог удовлетворить запросы форварда. В минувшем сезоне Жервиньо провел в составе "волков" 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

    "Жервиньо хочет остаться в "Роме", – приводит Tmw слова Сабатини.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 07:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 июля 2015, 14:10

      Свой максимум он уже показал,не стоит его удерживать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:41

      Пусть остаётся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:49

      Свой он в стае...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Карпати1963 4 июля 2015, 08:04

      Добр

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 07:47

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

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