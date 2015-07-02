Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оби - игрок "Торино"

    Полузащитник миланского "Интера" Жоэль Оби перешел в "Торино". Контракт подписан на 4 года. Сумма трансфера - 2,4 миллиона евро. К новому коллективу африканец присоединится 8 июля.

    В минувшей кампании "Серии А" Оби провел 11 игр и забил лишь однажды.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!


    Источник: ФК «Торино»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:20

      Хороший хавбек, но не смог обосноваться в Интере.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 3 июля 2015, 13:51

      круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 3 июля 2015, 13:26

      Зря продали неплохой был полузащитник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:31

      удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      КиLLеr 3 июля 2015, 11:18

      Удачи в новом клубе,жаль,что в Интере так и не раскрылся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:39

      скудненько!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      enot7000 2 июля 2015, 23:32

      гуд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      dokom 2 июля 2015, 23:29

      Тяжело наверное жить с именем прокладки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      кони-рулят 2 июля 2015, 23:12

      ок оби

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 2 июля 2015, 23:11

      норм приобритение для Торино))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11