Оби - игрок "Торино"

Полузащитник миланского "Интера" Жоэль Оби перешел в "Торино". Контракт подписан на 4 года. Сумма трансфера - 2,4 миллиона евро. К новому коллективу африканец присоединится 8 июля.



В минувшей кампании "Серии А" Оби провел 11 игр и забил лишь однажды.



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