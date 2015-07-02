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    Холебас перешел в "Уотфорд"

    Как сообщает официальный сайт итальянской "Ромы", защитник команды Хосе Холебас покинул клуб и присоединился к новичку АПЛ "Уотфорду". Англичане заплатят за греческого футболиста 2,5 миллиона евро.

    В минувшем сезоне "Серии А" Холебас выходил на поле 24 раза и однажды сумел отличиться.

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    Источник: ФК «Рома»

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    02.07.2015 21:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 2 июля 2015, 22:56

      Хороший игрок.

      0
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      Рейтинг: +13

      алекс9 2 июля 2015, 22:02

      В РПЛ за таких защитников по 10 лямов платят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 июля 2015, 21:18

      Порадовал фамилией!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      spartak11 > starche 3 июля 2015, 03:24

      а,что в ней такого?или ты её в первые слышишь?!

      0
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