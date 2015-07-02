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    "Рубин" займет место "Динамо" в Лиге Европы 2015/16

    УЕФА подтвердил, что казанский "Рубин" займет место московского "Динамо" в розыгрыше Лиги Европы 2015/16.

    Напомним, что в июне УЕФА отстранил "Динамо" от участия в еврокубках на один сезон в качестве санкций за нарушение правил финансового fair-play. "Рубин" в минувшем сезоне чемпионата России занял 5 место, финишировав вслед за московским клубом, поэтому именно казанцы займут освободившееся место в розыгрыше Лиги Европы.

    Матчи еврокубка "Рубин" планирует проводить на стадионе "Центральный", о чем ранее говорил генеральный директор клуба Айрат Гараев.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2015 16:09
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    Комментарии145
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 13 июля 2015, 13:42

      я рад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 3 июля 2015, 19:42

      ураааааааааааааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 3 июля 2015, 11:25

      На Центральном играть? Для чего Казань-арену строили?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Павлюченко 13 15 июля 2015, 03:12

      чтобы там плавали )))

      0
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      Рейтинг: +72

      densmen 3 июля 2015, 09:47

      Рубин в отличии от Динамо даже с группы не выйдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      gosha0175 3 июля 2015, 01:20

      Кр-р-расота!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      ren888888 3 июля 2015, 01:07

      Скажу вам по секрету,я хочу чтоб зинитеры бесславно побыренькому вылители с еврокубках уже в первом круге,надеюсь много лайков соберу)))

      5
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      Рейтинг: +27

      argo-35 3 июля 2015, 01:07

      Повезло

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 июля 2015, 00:27

      Болеем за Рубин!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 3 июля 2015, 00:22

      Успехов и побед Рубину!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 3 июля 2015, 00:14

      татары более достойны!

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