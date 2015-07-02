"Рубин" займет место "Динамо" в Лиге Европы 2015/16

УЕФА подтвердил, что казанский "Рубин" займет место московского "Динамо" в розыгрыше Лиги Европы 2015/16.



Напомним, что в июне УЕФА отстранил "Динамо" от участия в еврокубках на один сезон в качестве санкций за нарушение правил финансового fair-play. "Рубин" в минувшем сезоне чемпионата России занял 5 место, финишировав вслед за московским клубом, поэтому именно казанцы займут освободившееся место в розыгрыше Лиги Европы.



Матчи еврокубка "Рубин" планирует проводить на стадионе "Центральный", о чем ранее говорил генеральный директор клуба Айрат Гараев.





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