"Рома" просит за Пьянича 45 миллионов евро

Итальянские СМИ сообщают об интересе к полузащитнику "Ромы" Миралему Пьяничу со стороны тренера "Атлетико" Диего Симеоне. В то же время французская пресса связывает Пьянича с переходом в "ПСЖ".



В ответ на трансферные спекуляции, "Рома" выставила за Пьянича цену в 45 миллионов евро.



Итальянская пресса также утверждает, что в случае ухода Пьянича, "Рома" нацелится на покупку нападающего "Андерлехта" Александра Митровича, которого бельгийский клуб не планирует продавать меньше, чем за 15 миллионов евро.



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