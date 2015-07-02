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    "Рома" просит за Пьянича 45 миллионов евро

    Итальянские СМИ сообщают об интересе к полузащитнику "Ромы" Миралему Пьяничу со стороны тренера "Атлетико" Диего Симеоне. В то же время французская пресса связывает Пьянича с переходом в "ПСЖ".

    В ответ на трансферные спекуляции, "Рома" выставила за Пьянича цену в 45 миллионов евро.

    Итальянская пресса также утверждает, что в случае ухода Пьянича, "Рома" нацелится на покупку нападающего "Андерлехта" Александра Митровича, которого бельгийский клуб не планирует продавать меньше, чем за 15 миллионов евро.

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    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2015 14:31
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +50

      kanuni 3 июля 2015, 06:51

      Жаба и кошак сцепились,делайте ставки.Я за теплокровного.

      0
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      Рейтинг: +70

      Arturros 2 июля 2015, 18:09

      Пянич один из лучших плеймайкеров мира.Вполне стоит эти деньги.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Arturros 2 июля 2015, 18:27

      Да ладно...лучший Тьяго Мотта в прошлом сезоне)))Сам в диком шоке но по статистике именно он)))

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 2 июля 2015, 17:59

      Правильно, доите ПСЖ)

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      Рейтинг: +957

      guf ak-47 2 июля 2015, 17:39

      15 максимум, рома никого не обманет, скорее ее обманут xDDDD

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      Рейтинг: +28

      Vercetti 2 июля 2015, 17:05

      Игрок серьезный,но так как прошлый сезон скомканый 45 непонятно то ли много то ли мало.Пьянич готовый игрок

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 2 июля 2015, 17:04

      Это правильно

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 2 июля 2015, 16:34

      Рома не хочет продавать его. Вот и выставили такой ценник.

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      Рейтинг: +35

      бомбардирр 2 июля 2015, 16:25

      Игрок мирового уровня. Наверное

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      Рейтинг: +3081

      drug01 2 июля 2015, 16:02

      Цена не подьемная!

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      Рейтинг: +503

      Luter Red > drug01 2 июля 2015, 17:44

      Да ладно, если ПСЖ захочет я думаю смогут его приобрести ..

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 2 июля 2015, 15:51

      не, многовато..15-20 красная цена

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      Рейтинг: +28

      Vercetti > урфинДжо 2 июля 2015, 17:02

      ох блть...какой ты умный

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо > Vercetti 2 июля 2015, 18:40

      в клуб Менса не вхож, но даже я понимаю, что таких пьянич денег не стоит. он харош спору нет, но никак гн не тянет на 45 лямов

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