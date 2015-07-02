"Рома" просит за Пьянича 45 миллионов евро

Жаба и кошак сцепились,делайте ставки.Я за теплокровного.
Итальянские СМИ сообщают об интересе к полузащитнику "Ромы" Миралему Пьяничу со стороны тренера "Атлетико" Диего Симеоне. В то же время французская пресса связывает Пьянича с переходом в "ПСЖ".
В ответ на трансферные спекуляции, "Рома" выставила за Пьянича цену в 45 миллионов евро.
Итальянская пресса также утверждает, что в случае ухода Пьянича, "Рома" нацелится на покупку нападающего "Андерлехта" Александра Митровича, которого бельгийский клуб не планирует продавать меньше, чем за 15 миллионов евро.