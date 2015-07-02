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    Василий Уткин: "Динамо" в переводе на русский – это гроб"

    Комментатор "НТВ-Плюс" Василий Уткин в своей колонке в PROСпорт прокомментировал последние перестановки в московском "Динамо".

    - В "Динамо" никогда ничего не будет. Хоть сколько денег туда закачай. Хоть имей родственный интерес. Хоть с погонами зайди. Хоть с мешком денег. "Динамо" в переводе на русский – это гроб.

    Ну, или ковер, под которым грызутся бульдожки. Или не слишком надежная канализация, в которой регулярно случаются протечки. Никто и никогда не анализирует проблему протечки на основании того, что именно протекло. Трубу заделать надо, а не фекалии разбирать.

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    Источник: PROСпорт

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    02.07.2015 11:34
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    Комментарии237
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 3 июля 2015, 05:02

      ну а кто ожидал,что Зенит или Рубин будет чемпионами?)все до поры до времени..если не в наше время,то есть будущее)
      да и не смотря на это все,болельщики никогда не отвернутся от Динамо

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 3 июля 2015, 03:14


      Вася прав по сути, но не прав в толковании этой сути.
      Динамо - это не только, точнее, не столько ФК, сколько основа спорта, обороноспособности и здоровья в России.
      Разумеется, этими проблемами и ведает ЦС ВСО Динамо, это его прямая задача - единственного Всероссийского спортивного общества, оставшегося в стране. Плюс не разбазарившего свою собственность во всех городах России, в отличии от Труда, Урожая, Спартака, ЦСКА, Буревестника, Трудовых резервов, Локомотива и прочих.
      Оглянитесь вокруг в своих городах и вы увидите Динамовские стадионы, спортзалы, всевозможные секции, особенно в военно-прикладных видах спорта.
      Выводить ФК из структуры ВСО незачем, и Динамовский футбол в России(не только в Москве) курировался и будет курироваться генералами - это понятно и очевидно.
      Для ФК Динамо Москва ищутся спонсоры, владельцы и т.д., отрабатываются финансовые схемы, не всегда удачные(история с европейским ФФП).

      Но главное надо понять: - ФК Динамо, так сказать, государева Команда.
      И неповоротливость системы мешает Чемпионству.
      Хотя и даёт безмятежную уверенность в непотопляемости.

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      Рейтинг: +151

      311 3 июля 2015, 00:37

      Динамо действительно странный клуб. "Ну, или ковер, под которым грызутся бульдожки." - с этим соглашусь, но в целом просто невежество со стороны Васи! Правильнее будет "Динамо - да и Бог с ним.". Распоряжаться деньгами в клубе умеют, в свою пользу, но не в пользу клуба.

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      Рейтинг: +71

      auersmacher 2 июля 2015, 23:19

      Ну, хз, может, без Гурамчика и разберутся. Кобелев коренной динамовец, опытный дядька, может, найдут общий язык со Стасом и игроками.

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      Рейтинг: +579

      lange 2 июля 2015, 22:27

      Василий, почти не подбирая слов, режет по живому)

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      Рейтинг: +26

      ДАонизПОЛЕНА 2 июля 2015, 22:03

      абсолютно согласен!а ведь он молодец небоится никого

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 2 июля 2015, 21:11

      А если перевести слово УТКИН!!!!!На русский язык???????Ха ха ха

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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 2 июля 2015, 21:02

      А ведь если вдуматься, то в его словах есть немалая доля истины...

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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 2 июля 2015, 20:38

      Как сказал то!

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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 2 июля 2015, 20:34

      Вася видимо игровой, и сильно попал на фекалиях [Динамо].Оскользнулся ,разозлился и прронесло его невмерно.

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