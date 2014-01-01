Турнирная таблица Кубок Персидского Залива 2024

Общая Группа A 1 Кувейт 2 Оман 3 Катар 4 ОАЭ И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 1 2 0 4 3 1 5 3 1 2 0 4 3 1 5 3 0 2 1 3 4 -1 2 3 0 2 1 3 4 -1 2 Группа B 1 Саудовская Аравия 2 Бахрейн 3 Йемен 4 Ирак И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 2 0 1 8 6 2 6 3 2 0 1 6 4 2 6 3 1 0 2 4 5 -1 3 3 1 0 2 2 5 -3 3

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире