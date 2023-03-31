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Эрве Ренар
Новости
Эрве Ренар - новости
Франция
30 сентября 1968 (58)
Тренер
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Тунис назначил нового тренера по ходу чемпионата мира-2026
16 июня
2
Ренар ушел в женский футбол: он единственный тренер, победивший Аргентину на ЧМ-2022
2023.03.31 21:51
Тренер сборной Саудовской Аравии ушел в отставку – только его команда победила Аргентину на ЧМ-2022
2023.03.30 09:15
Тренер Саудовской Аравии рассказал, как закрыть Месси
2022.12.17 16:36
2
Видео
Стало известно, как тренер Саудовской Аравии мотивировал игроков в перерыве матча с Аргентиной
2022.11.25 08:24
1
Тренер Саудовской Аравии Ренар сказал, кто выиграет ЧМ-2022
2022.11.23 22:32
Тренер Саудовской Аравии Ренар рассказал, что говорил команде перед победным матчем с Аргентиной
2022.11.23 07:15
Тренер Саудовской Аравии: «Победа над Аргентиной навсегда войдeт в историю ЧМ»
2022.11.22 22:44
Пост
Какой тренер остановил Месси вместе с Саудовской Аравией: качается с игроками, цитирует французских классиков и не любит клубный футбол
2022.11.22 19:54
3
Тренер Марокко: «Матч с Португалией для нас как финал»
2018.06.20 10:56
Тренер Марокко: «Сложилось впечатление, что Испания играла в 12 или 13 человек против Аргентины»
2018.03.29 10:44
Сборную Марокко возглавил французкий специалист Ренар
2016.02.16 15:12
Определились главные кандидаты на пост наставника сборной Казахстана
2016.01.22 07:38
Ренар покинул пост главного тренера «Лилля»
2015.11.11 20:11
Ренар: «Наша игра с «ПСЖ» вызвала лишь разочарование и сожаление»
2015.08.08 09:32
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
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Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
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Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
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