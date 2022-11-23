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    Тренер Саудовской Аравии Ренар сказал, кто выиграет ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар высказался после победы над Аргентиной (2:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    «Всегда нужно верить в себя. В футболе может случиться все, что угодно. Можно представить, что когда вы играете против Саудовской Аравии, у вас не такая мотивация, как в тех случаях, когда напротив вас выходит сборная Бразилии.

    Аргентинцы — действующие чемпионы Южной Америки, в их составе выступают хорошие футболисты. Но это футбол, иногда бывает так. Уверен, Аргентина пройдет групповой этап и станет чемпионом мира», — приводит слова Ренара «РБ Спорт» со ссылкой на DT.

    • Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
    • Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).
    • Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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