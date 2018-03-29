Тренер Марокко: «Сложилось впечатление, что Испания играла в 12 или 13 человек против Аргентины»

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар поделился своими впечатлениями от матча, в которой сборная Испании разгромила Аргентину со счетом 6:1.

«После этой игры я захотел взглянуть внимательно на состав сборной Испании. У меня сложилось такое впечатление, что испанцы играли в 12 или 13 человек на поле.

Но лучше об этом не думать – начинает болеть голова. Думаю, все и так прекрасно понимают мощь сборной Испании.

Эта команда поедет на турнир, чтобы стать чемпионом мира. У них собрана великолепная команда», – цитирует Ренара A Bola.

Напомним, Мароко предстоит встретиться со сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира-2018.