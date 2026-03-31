Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Золотой кубок КОНКАКАФ 2025 Кубок арабских наций 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Чемпионат мира 2018 Кубок африканских наций 2017 Кубок Африканских Наций 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция. Лига 1 2015/2016 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Кубок Африканских Наций 2013 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2012 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Африканских Наций 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010