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Эрве Ренар
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Эрве Ренар - статистика
Франция
30 сентября 1968 (58)
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Саудовская Аравия
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Товарищеские матчи. Сборные
Сербия
2 : 1
31.03.2026
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
4 : 0
27.03.2026
Египет
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