Тренер Саудовской Аравии Ренар рассказал, что говорил команде перед победным матчем с Аргентиной

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар раскрыл свои слова команде перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:1).

«Мы должны были думать о 35 миллионах жителей Саудовской Аравии, которые ждали матча. Я сказал игрокам перед матчем, что сегодня жизнь в Саудовской Аравии остановится, все будут ждать игру и смотреть ее. Надеюсь, теперь наших болельщиков станет еще больше», – сказал Ренар.

Аравийцы лидируют в группе.

Во 2-м туре Саудовская Аравия сыграет с Польшей.

Ренар возглавляет команду с 2019 года.

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