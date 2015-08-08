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    • Ренар: «Наша игра с «ПСЖ» вызвала лишь разочарование и сожаление»

    Ренар: «Наша игра с «ПСЖ» вызвала лишь разочарование и сожаление»

    Главный тренер «Лилля» Эрве Ренар был разочарован игрой своей команды, которая играла час в большинстве в матче 1-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:1).

    «Я чувствую огромное разочарование, – цитирует Le Figaro Ренара. – Сожалений очень много. Не все было идеально, но при большей воле и смелости мы могли бы хоть ничью получить. Этот гол – почти единственный момент     «ПСЖ», которым он воспользовался, наказав нас. Мы должны быть более амбициозными и требовательными. Я предпочитаю, чтобы команда атаковала и проиграла «ПСЖ» 0:5, чем вот так».

    Лига 1. «ПСЖ» обыгрывает Лилль

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 09:32
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