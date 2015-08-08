Ренар: «Наша игра с «ПСЖ» вызвала лишь разочарование и сожаление»

Главный тренер «Лилля» Эрве Ренар был разочарован игрой своей команды, которая играла час в большинстве в матче 1-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:1).



«Я чувствую огромное разочарование, – цитирует Le Figaro Ренара. – Сожалений очень много. Не все было идеально, но при большей воле и смелости мы могли бы хоть ничью получить. Этот гол – почти единственный момент «ПСЖ», которым он воспользовался, наказав нас. Мы должны быть более амбициозными и требовательными. Я предпочитаю, чтобы команда атаковала и проиграла «ПСЖ» 0:5, чем вот так».



Лига 1. «ПСЖ» обыгрывает Лилль

