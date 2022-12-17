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    Тренер Саудовской Аравии рассказал, как закрыть Месси

    Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар перед финалом ЧМ-2022 Аргентина – Франция поделился рецептом нейтрализации Лионеля Месси.

    «Мы сосредоточились не конкретно на Месси, а на нем как на части аргентинской команды.

    Прежде всего, нужно прессинговать де Пауля, который ставит Месси в наилучшие условия.

    Приоритетом было закрыть ось. Я задействовал свой левый фланг и, по крайней мере, одного полузащитника.

    Он должен был накрывать его сразу же, когда он получает мяч. В 35 метрах от ворот. У Месси не должно быть свободы.

    Месси начинает со своего правого фланга, чтобы быстро переориентироваться и опасно ворваться, но Франция может ответить на это с помощью Рабьо и Чуамени», – сказал Ренар.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +874

      Fialet 1 час назад

      Нашёлся знаток, арги им слили по указке шейхов и за обещание помогать дальше.

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