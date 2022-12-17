Тренер Саудовской Аравии рассказал, как закрыть Месси

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар перед финалом ЧМ-2022 Аргентина – Франция поделился рецептом нейтрализации Лионеля Месси.

«Мы сосредоточились не конкретно на Месси, а на нем как на части аргентинской команды.

Прежде всего, нужно прессинговать де Пауля, который ставит Месси в наилучшие условия.

Приоритетом было закрыть ось. Я задействовал свой левый фланг и, по крайней мере, одного полузащитника.

Он должен был накрывать его сразу же, когда он получает мяч. В 35 метрах от ворот. У Месси не должно быть свободы.

Месси начинает со своего правого фланга, чтобы быстро переориентироваться и опасно ворваться, но Франция может ответить на это с помощью Рабьо и Чуамени», – сказал Ренар.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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