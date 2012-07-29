Иржи Плишек - статистика
Тренер
|Имя
|Иржи
|Фамилия
|Плишек
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|21 июля 1972
|Имя
|Иржи
|Фамилия
|Плишек
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|21 июля 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Градец-Кралове
|11
|1
|9
|1
|Теплице
|14
|3
|7
|4
|Дата
|Матч
|29.07.2012
|Теплице
|1 : 0
|Млада Болеслав
|10.08.2012
|Дукла
|4 : 0
|Теплице
|19.08.2012
|Теплице
|0 : 0
|Пршибрам
|25.08.2012
|Словацко
|2 : 1
|Теплице
|31.08.2012
|Теплице
|0 : 4
|Яблонец
|19.09.2012
|Славия
|2 : 0
|Теплице
|23.09.2012
|Теплице
|1 : 1
|Виктория
|29.09.2012
|Динамо
|3 : 2
|Теплице
|07.10.2012
|Теплице
|3 : 1
|Высочина
|21.10.2012
|Градец-Кралове
|2 : 0
|Теплице
|28.10.2012
|Теплице
|1 : 1
|Сигма
|03.11.2012
|Баник
|3 : 2
|Теплице
|11.11.2012
|Теплице
|3 : 0
|Слован
|22.02.2013
|Теплице
|1 : 1
|Дукла
|03.03.2013
|Градец-Кралове
|0 : 2
|Сигма
|09.03.2013
|Баник
|3 : 0
|Градец-Кралове
|17.03.2013
|Градец-Кралове
|1 : 2
|Спарта
|07.04.2013
|Градец-Кралове
|2 : 2
|Млада Болеслав
|13.04.2013
|Слован
|1 : 0
|Градец-Кралове
|21.04.2013
|Градец-Кралове
|0 : 3
|Дукла
|28.04.2013
|Теплице
|0 : 2
|Градец-Кралове
|05.05.2013
|Градец-Кралове
|2 : 3
|Словацко
|10.05.2013
|Динамо
|1 : 0
|Градец-Кралове
|26.05.2013
|Славия
|3 : 0
|Градец-Кралове
|01.06.2013
|Градец-Кралове
|0 : 3
|Виктория