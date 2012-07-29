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    Иржи Плишек

    Тренер
    Имя Иржи
    Фамилия Плишек
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 21 июля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Градец-Кралове 11 1 9 1 Теплице 14 3 7 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2012 Теплице 1 : 0 Млада Болеслав
    10.08.2012 Дукла 4 : 0 Теплице
    19.08.2012 Теплице 0 : 0 Пршибрам
    25.08.2012 Словацко 2 : 1 Теплице
    31.08.2012 Теплице 0 : 4 Яблонец
    19.09.2012 Славия 2 : 0 Теплице
    23.09.2012 Теплице 1 : 1 Виктория
    29.09.2012 Динамо 3 : 2 Теплице
    07.10.2012 Теплице 3 : 1 Высочина
    21.10.2012 Градец-Кралове 2 : 0 Теплице
    28.10.2012 Теплице 1 : 1 Сигма
    03.11.2012 Баник 3 : 2 Теплице
    11.11.2012 Теплице 3 : 0 Слован
    22.02.2013 Теплице 1 : 1 Дукла
    03.03.2013 Градец-Кралове 0 : 2 Сигма
    09.03.2013 Баник 3 : 0 Градец-Кралове
    17.03.2013 Градец-Кралове 1 : 2 Спарта
    07.04.2013 Градец-Кралове 2 : 2 Млада Болеслав
    13.04.2013 Слован 1 : 0 Градец-Кралове
    21.04.2013 Градец-Кралове 0 : 3 Дукла
    28.04.2013 Теплице 0 : 2 Градец-Кралове
    05.05.2013 Градец-Кралове 2 : 3 Словацко
    10.05.2013 Динамо 1 : 0 Градец-Кралове
    26.05.2013 Славия 3 : 0 Градец-Кралове
    01.06.2013 Градец-Кралове 0 : 3 Виктория
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