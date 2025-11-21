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Хавьер «Хави» Эрнандес
Новости
Хавьер «Хави» Эрнандес - новости
Нидерланды
Испания
25 января 1980 (46)
Тренер
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Публикации
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
25 сентября
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
18 сентября
2
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Хави назвал Майкла Джордана в мире футбола
21 июня
3
Хави стал персоной нон грата в «Барселоне»
11 июня
Стало известно, почему Хави отказал «Милану»
30 мая
«Милан» рассматривает четырех тренеров
27 мая
«Челси» рассматривает пять тренеров
5 мая
1
Раскрыта позиция Хави по работе в России
4 мая
4
Клуб Месси рассматривает двух тренеров
17 апреля
1
Лапорта ответил на обвинения Хави в срыве возвращения Месси в «Барселону»
9 марта
Хави раскрыл серого кардинала «Барселоны»: «Фактически он управляет клубом»
9 марта
Хави ответил, готов ли он вернуться в «Барселону»
9 марта
Хави раскрыл обстоятельства срыва возвращения Месси в «Барселону»
9 марта
1
Лапорта объяснил увольнение Хави из «Барселоны»
23 февраля
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Черданцев удивлен интересом «Спартака» к экс-тренеру «Барселоны»
2025.11.21 14:28
1
Хави ответил на предложение «Спартака»
2025.11.19 10:45
13
Шавло оценил идею назначить в «Спартак» Хави
2025.11.08 15:05
1
Предсказан победитель ЧМ-2026 и лучший бомбардир
2025.10.15 12:50
1
Хави назвал топ-футболиста, которого бы подписал в «Барсу»
2025.10.13 12:50
Червиченко объяснил приглашение Хави в «Спартак»
2025.10.07 21:50
1
Экс-тренер «Барселоны» ответил на предложение «Спартака»
2025.10.07 14:48
15
Экс-тренер «Барселоны» готов сменить Аморима в «Манчестер Юнайтед»
2025.09.29 20:49
2
«Аль-Иттихад» рассматривает трех европейских топ-тренеров
2025.09.29 01:00
Хави может получить первое назначение после увольнения из «Барселоны»
2025.09.28 17:59
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