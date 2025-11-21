Черданцев удивлен интересом «Спартака» к экс-тренеру «Барселоны»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о том, что «Спартак» вел переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави.

«У «Спартака» продолжает оставаться актуальным вопрос главного тренера. Честно говоря, меня удивляют новости про то, что у клуба были переговоры с Хави. Полное непонимание – о чем вообще идет речь?

Зачем это нужно и кому это приходит в голову? «Спартак» должен назначать тренера, а не известного в прошлом футболиста. Только что был известный в прошлом футболист – результат налицо. Нужен опытный тренер с достижениями и результатом.

У Хави даже в Катаре не получилось. Это великий футболист, безусловно, но это не тренер. Тем более для такой сложной команды, как «Спартак» в российском чемпионате.

Готов повторить свой тезис – категорически неправильно рассматривать любую кандидатуру из тех людей, которые не имеют хоть какого‑то опыта игры или работы в чемпионате России. Любой другой вариант будет безрезультатным хождением по кругу», – заявил Черданцев.