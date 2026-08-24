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  • Реакция Черданцева на уверенную победу «Спартака» над «Зенитом»

Реакция Черданцева на уверенную победу «Спартака» над «Зенитом»

24 августа, 18:56
64

Комментатор Георгий Черданцев оценил результат матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

– Какие впечатления остались от матча?

– Хорошее впечатление. Во‑первых, понравилась атмосфера, полный стадион. Я, к сожалению, смотрел по телевизору, потому что у меня потом был эфир. Но, конечно, это такая игра, которую нужно смотреть вживую. Хороший, яростный футбол.

Я, как и все, давно не видел, чтобы «Спартак» обыгрывал «Зенит» с преимуществом. Были матчи, которые удавалось выигрывать, но это было стечением обстоятельств. Но вчера была победа не только по счету, но и по игре.

В принципе, «Спартак» и в Суперкубке сыграл качественно, особенно в первом тайме. Но за этот месяц команда прибавила, появился новый футболист, который усиливает конкуренцию и дает вариативность в плане замен и поддержания темпа игры по ходу матча.

Несмотря на то, что Даку вчера вышел на 10 минут, он все равно шел в борьбу, цеплялся за мячи, прессинговал. Это качественное приобретение, которое свою лепту в победу внесло.

Поэтому в целом «Спартак» за месяц прибавил. «Зенит» остался на прежнем уровне по объективным причинам. Игроки сборной Бразилии не набрали форму после ЧМ.

Поэтому, конечно, «Спартак» произвел сильное впечатление. Самое впечатляющее выступление команды за последние годы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Черданцев Георгий
Комментарии (64)
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рылы
1787587373
хряки, поздравьте меня! 6 часов назад впервые стал отцом! жена дочку родила) в конце недели выпишут, и тогда жизнь начнётся по другому, я уже не смогу тут сидеть, как раньше. отдохнёте от меня хоть) но, в любом случае, знайте: мне очень стыдно за спартак! 😄 пс: некоторых товарищей прошу воздержаться от своих бесполезных комментов хотя бы здесь. ппс: позор черданцеву!
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АК 68
1787588917
Не похоже на чердака - или это не он, или что-то съел.🤨
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anatolich72
1787589456
Чердак двуликий анус"куда ветер туда дым", а так подстилка газпромовская. Благо перестали ставить комментатором на матчи Спартака.
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rash1959
1787593300
Вы бы видели его рожу ночью, в "после футбола", как будто говном накормили.
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БАЗАРА НЕТ
1787594729
Я не увидел где Черданцев сказал что победа уверенная!! Да и какая уверенная может быть , один гол чужой и один маленький Голик от подлого Зобнина! Какая же это уверенная победа! Уверенная это когда 7-1, ни на что не намекаю
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FWSPM
1787600768
«Зенит» остался на прежнем уровне по объективным причинам. Игроки сборной Бразилии не набрали форму после ЧМ. Это видимо шутка была))
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zigbert
1787636838
А что мог сказать Черданцев? Против правды не выступишь. А у него и так низкая популярность среди комментаторов.
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Hector вернулся
1787669030
Чердак так обиделся что эфир "после футбола" Перенёс на 00:30 а не как обычно 21:30))) чтоб не увидели его слезки и красные щенки от плача.
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