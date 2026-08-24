Реакция Черданцева на уверенную победу «Спартака» над «Зенитом»

Комментатор Георгий Черданцев оценил результат матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

– Какие впечатления остались от матча?

– Хорошее впечатление. Во‑первых, понравилась атмосфера, полный стадион. Я, к сожалению, смотрел по телевизору, потому что у меня потом был эфир. Но, конечно, это такая игра, которую нужно смотреть вживую. Хороший, яростный футбол.

Я, как и все, давно не видел, чтобы «Спартак» обыгрывал «Зенит» с преимуществом. Были матчи, которые удавалось выигрывать, но это было стечением обстоятельств. Но вчера была победа не только по счету, но и по игре.

В принципе, «Спартак» и в Суперкубке сыграл качественно, особенно в первом тайме. Но за этот месяц команда прибавила, появился новый футболист, который усиливает конкуренцию и дает вариативность в плане замен и поддержания темпа игры по ходу матча.

Несмотря на то, что Даку вчера вышел на 10 минут, он все равно шел в борьбу, цеплялся за мячи, прессинговал. Это качественное приобретение, которое свою лепту в победу внесло.

Поэтому в целом «Спартак» за месяц прибавил. «Зенит» остался на прежнем уровне по объективным причинам. Игроки сборной Бразилии не набрали форму после ЧМ.

Поэтому, конечно, «Спартак» произвел сильное впечатление. Самое впечатляющее выступление команды за последние годы.