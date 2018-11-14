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Сергей Шустиков
Новости
Сергей Шустиков - новости
Россия
30 сентября 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Рианчо: «За те шесть матчей, пока я был главным тренером, лучшим был Игнатов»
2018.11.14 07:59
5
Фото
В Москве открыли памятник экс-тренеру ЦСКА Шустикову
2017.10.05 19:57
3
Наталья Шустикова: «Уверена, что решение уволить Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий»
2017.01.08 09:23
32
Вдова Шустикова: «Не могу себе простить, что вызвала государственную «скорую»!»
2017.01.08 01:08
4
Канчельскис: «Предложение от «Соляриса» было неожиданным»
2016.03.02 14:41
1
Виктор Шустиков: «Серега был спокойным, поэтому на Слуцкого не обижался»
2016.02.18 00:12
1
Слуцкий: «Под руководством Шустикова команда сделала огромный скачок»
2016.01.26 06:26
Канчельскис возглавил «Солярис»
2016.01.20 16:13
4
Фото
Болельщики «Расинга» почтили память Шустикова
2016.01.11 12:21
Бывший врач «Спартака»: «Шустиков – эмоциональный человек. Может, поэтому и не выдержало сердце»
2016.01.09 17:00
Сегодня прошло прощание с Сергеем Шустиковым
2016.01.09 12:20
Депутат Муниципального собрания Москвы намерен обратиться в прокуратуру по обстоятельствам смерти Шустикова
2016.01.09 10:13
1
Чугайнов: «Шустикова сгубила работа на пределе своих возможностей»
2016.01.09 09:32
Наталья Шустикова: «Скорой» не было почти полтора часа»
2016.01.07 21:45
4
Шустиков умер от сердечного приступа
2016.01.07 15:00
6
Скончался известный российский футболист Сергей Шустиков
2016.01.07 12:14
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