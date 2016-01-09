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    • Бывший врач «Спартака»: «Шустиков – эмоциональный человек. Может, поэтому и не выдержало сердце»

    Бывший врач «Спартака»: «Шустиков – эмоциональный человек. Может, поэтому и не выдержало сердце»

    Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин рассказал о возможных причинах смерти бывшего игрока московского «Торпедо» и ЦСКА Сергея Шустикова.

    «По материалам департамента здравоохранения, такого не должно, конечно, быть. Машина в Москве едет на вызов 10-15 минут. Но кто его знает, в каких условиях и как это было. Сложно об этом говорить, кого-то винить нельзя. Приходится скорбеть. Но и если что-то было сделано не так, конечно, нужно исправлять. Если машина ехала так долго, как говорит супруга Сергея, конечно, это неправильно. Тем более, на дорогах нет пробок, можно добраться быстро.

    Может, были личные качества, о которых мы не знаем, о которых говорить сложно. Знаем случаи, что и в 25 лет футболисты уходили. Рассуждать постфактум можем много о чем… Серегу я очень хорошо знал. И по «Торпедо», когда с Борисом Петровичем Игнатьевым выводили команду в высшую лигу. И по ЦСКА. Да где только с ним не работали. Ответственный, хороший, внимательный человек. Чтобы нарушал… я этого не замечал. Он был такой сердечный. Все воспринимал очень близко. И поражения, и радости. Очень эмоциональный. Может, поэтому и не выдержало сердечко, что эмоции хлестали», – отметил Зоткин.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2016 17:00
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