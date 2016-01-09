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    • Чугайнов: «Шустикова сгубила работа на пределе своих возможностей»

    Чугайнов: «Шустикова сгубила работа на пределе своих возможностей»

    Бывший игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов считает, что одной из причин смерти экс-футболиста ЦСКА Сергея Шустикова, с которым они были близкими друзьями, могла стала напряженная тренерская работа.

    «Мне сейчас сложно что-то комментировать. Для меня и моей семьи смерть Сергея – это большая потеря. Сложно говорить о нем в прошедшем времени. Это был очень светлый человек. Он всегда был щедрым, много помогал людям. Сергей никогда не участвовал ни в каких интригах. Имел свое мнение и никогда не под кого не подстраивался, не прогибался. Работа тренера – очень тяжелая. Каждый день ты работаешь на пределе своих возможностей, много нервничаешь и переживаешь. Думаю, что Сергея и сгубил этот постоянный стресс. Команда шла хорошо и была готова выполнить поставленную задачу. Светлая память...», – сказал Чугайнов.

    Источник: Известия

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    09.01.2016 09:32
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