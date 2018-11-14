Рианчо: «За те шесть матчей, пока я был главным тренером, лучшим был Игнатов»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучшего игрока команды за время своей работы на данной должности.

«За те шесть матчей, пока я был главным тренером, лучшим был Игнатов. По самоотдаче так точно. Фантастический потенциал, а ведь ему только 18.

Немного напоминает Сергея Шустикова, который мне очень нравился, когда играл в Испании. По мастерству – Луис Адриано и Ханни», – сказал Рианчо.

12 ноября «Спартак» подписал контракт с Олегом Кононовым.