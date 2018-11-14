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    Рианчо: «За те шесть матчей, пока я был главным тренером, лучшим был Игнатов»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучшего игрока команды за время своей работы на данной должности.

    «За те шесть матчей, пока я был главным тренером, лучшим был Игнатов. По самоотдаче так точно. Фантастический потенциал, а ведь ему только 18.

    Немного напоминает Сергея Шустикова, который мне очень нравился, когда играл в Испании. По мастерству – Луис Адриано и Ханни», – сказал Рианчо.

    12 ноября «Спартак» подписал контракт с Олегом Кононовым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2018 07:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 15:02

      Не хотелось бы терять таких одаренных игроков и дать им раскрыться в команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 ноября 2018, 12:05

      Провёл всего шесть матчей, а извержение словесного вулкана на год вперёд.
      Хотя Игнатов и мне нравится своей игрой.Не плохой мальчишка.

      3
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 14 ноября 2018, 10:26

      Так то Рианчи небыл главным трениром а был ИО

      1
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 14 ноября 2018, 08:46

      За эти матчи Спартак простился с мечтами о чемпионстве

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 ноября 2018, 08:34

      Давно пока было дать ему шанс вместо Глушака или Комбара. Удивляюсь, в футболе работают профессионалы, а сколько талантливых ребят загубили глушаковщиной и комбаровщиной.

      2
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 14 ноября 2018, 08:33

      надеюсь это были последние твои 6 матчей в качестве главного тренера

      2
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