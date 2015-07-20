Сергей Шустиков - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Шустиков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 сентября 1976
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Шустиков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 сентября 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Москва
|17
|12
|4
|1
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Москва
|2 : 0
|Псков-747
|28.07.2015
|Москва
|4 : 2
|Карелия
|12.08.2015
|Москва
|0 : 1
|Олимп-Долгопрудный
|18.08.2015
|Знамя Труда
|2 : 3
|Москва
|22.08.2015
|Волга
|1 : 0
|Москва
|01.09.2015
|Домодедово
|0 : 1
|Москва
|15.09.2015
|Химки
|3 : 1
|Москва
|21.09.2015
|Москва
|2 : 1
|Сочи
|27.09.2015
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Москва
|01.10.2015
|Москва
|3 : 1
|Спартак К
|05.10.2015
|Коломна
|1 : 3
|Москва
|12.10.2015
|Москва
|2 : 0
|ЦРФСО
|17.10.2015
|Строгино
|1 : 2
|Москва
|21.10.2015
|Карелия
|0 : 2
|Москва
|01.11.2015
|Олимп-Долгопрудный
|1 : 0
|Москва
|08.11.2015
|Москва
|6 : 0
|Знамя Труда
|08.09.2015
|Москва
|2 : 0
|Текстильщик