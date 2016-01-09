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    • Депутат Муниципального собрания Москвы намерен обратиться в прокуратуру по обстоятельствам смерти Шустикова

    Депутат Муниципального собрания Москвы намерен обратиться в прокуратуру по обстоятельствам смерти Шустикова

    Максим Мотин, депутат Муниципального собрания района Печатники, работавший в клубе, в котором играл Сергей Шустиков («Торпедо-Металлург»), сообщил, что собирается направить запрос в прокуратуру, чтобы там разобрались в обстоятельствах смерти экс-футболиста.

    «Сергея знаю еще до того момента, как пришел работать в «Торпедо-Металлург». Работал журналистом, в «Труде» регулярно делал с ним интервью, по проектам ДФЛ он всегда активно помогал.

    Нужно проверить информацию о том, когда поступил звонок в службу «Скорой помощи» и когда они приехала – эти вещи всегда фиксируются. Понятно, что когда твоему родному человеку плохо, тебе каждая минута кажется часом. Меня удивила эта цифра – полтора часа – потому что до сокращения медперсонала в Москве, до этой реформы здравоохранения в Москве, «Скорая» стала более-менее приезжать вовремя. 15 минут – это расчетное время.

    Ехать ночью полтора часа – это что-то невообразимое. И если это действительно было так, если «Скорая» ехала даже полчаса, должно быть расследование и должны быть названы причины такого небыстрого реагирования.

    Буду на похоронах завтра и у администрации клуба постараюсь узнать подробности. Но точно в первый же рабочий день напишу обращение, чтобы мне ответили, почему «Скорая» ехала к Сергею так долго», – сказал Мотин.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2016 10:13
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    Комментарии (2)
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    narkozanos
    1452336052
    Жесть,скорая как и менты,когда нужны-их тупо нет.
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    ologreds
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