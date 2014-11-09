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    Артур Пагаев

    Тренер
    Имя Артур
    Отчество Сардионович
    Фамилия Пагаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 декабря 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алания 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.11.2014 Алания 2 : 1 Ангушт
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