Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Густаво Пойет
Новости
Густаво Пойет - новости
Уругвай
15 ноября 1967 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Пойет видит Мудрика в «Челси» преемником Азара
2023.04.05 08:17
1
Фото
Пойет спустя четыре года вернулся в Европу и возглавил сборную Греции
2022.02.11 23:44
Каррера близок к увольнению из АЕКа. Его могут заменить Хименес или Пойет
2020.12.22 13:19
3
Пойет: «Бэйл сказал мне, что счастлив в «Реале»
2019.03.16 10:59
Пойет – о сопернике «Зенита» по ЛЕ: «Бордо» – любительский клуб»
2018.09.11 09:31
9
Президент «Бордо»: «Пойет хочет уйти в отставку из-за продажи Лаборде? Это его право»
2018.08.17 08:41
Видео
Пойет угрожает покинуть «Бордо» из-за продажи нападающего Лаборде
2018.08.17 06:59
Тренер «Бордо»: «Мы заинтересованы в Дзюбе и пытались его заполучить»
2018.08.10 22:13
13
Экс-футболист «Зенита» Йованович покинет «Бордо»
2018.08.01 08:41
1
Пойет – об интересе к Малкому из АПЛ: «Бордо» должен быть готов, ведь рано или поздно он покинет команду»
2018.02.20 12:52
Пойет – новый главный тренер «Бордо»
2018.01.21 00:27
«Алавес» заинтересован в услугах Пойета
2017.09.19 12:13
«Шанхай Шэньхуа» принял отставку Пойета
2017.09.11 14:45
Пойет: «Не представляю Месси в Китае»
2017.01.19 18:36
1
Тренер «Шанхай Шэньхуа» назвал сюрпризом переход в команду Тевеса
2016.12.25 06:39
Фото
Пойет возглавил «Шанхай Шэньхуа»
2016.11.30 09:30
2
Виктор Санчес сменил Пойета на посту главного тренера «Бетиса»
2016.11.12 06:51
Пойет: «Если в поражении от «Реала» и есть виноватый, то это я»
2016.10.17 08:12
2
Пойет – новый главный тренер «Бетиса»
2016.05.09 21:52
1
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
2
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
1
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
2
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
2
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
12
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
10
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
6
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+