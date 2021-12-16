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    Пойет спустя четыре года вернулся в Европу и возглавил сборную Греции

    Бывший игрок сборной Уругвая Густаво Пойет стал главным тренером сборной Греции. Контракт рассчитан до конца 2023 года с возможностью продления до Евро-2024.

    Пойет вернулся в Европу спустя четыре года – в 2018 году он покинул «Бордо».

    • Последним местом работы Пойета был чилийский «Универсидад Католика».
    • В 2015-2016 годах уругваец тренировал греческий АЕК.
    • Греция с 2014 года не участвовала в Евро/ЧМ.

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    Источник: Федерация футбола Греции

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    11.02.2022 23:44
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