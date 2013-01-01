Пойет: «Бэйл сказал мне, что счастлив в «Реале»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Густаво Пойет заявил, что хавбек «Реала» Гарет Бэйл прекрасно чувствует себя в Мадриде и не намерен уходить из клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать валлийца в летнее трансферное окно.

«Я видел Бэйла счастливого, в хорошем настроении, даже если на поле у него были какие-то проблемы.

В Испании много говорят о том, что летом Зидана собирается обновить команду.

Я общался с Гаретом, видел, что он счастлив. Я спросил его: «Как дела из-за всех этих слухов?» Он сказал, что счастлив в Мадриде.

Я не представить, что он уйдет из «Реала», если, конечно, ему не скажет тренер.

Мы говорим о гольфе, который ему очень нравится. Потому что все говорят больше об этом, чем о его игре в футбол. Но у него все хорошо», – сказал Пойет.