Статистика по турнирам
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур