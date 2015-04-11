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    Сергей Солодовников - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Витальевич
    Фамилия Солодовников
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 2 ноября 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Неман 11 1 7 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2015 Неман 1 : 1 Динамо
    18.04.2015 Гомель 0 : 0 Неман
    25.04.2015 Неман 1 : 3 Белшина
    04.05.2015 Неман 0 : 1 БАТЭ
    10.05.2015 Шахтер 3 : 0 Неман
    16.05.2015 Неман 0 : 1 Торпедо-БелАЗ
    23.05.2015 Минск 2 : 0 Неман
    05.06.2015 Витебск 0 : 0 Неман
    17.06.2015 Неман 3 : 1 Нафтан
    28.06.2015 Неман 0 : 4 Слуцк
    12.07.2015 Динамо 2 : 0 Неман
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