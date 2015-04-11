Сергей Солодовников
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Солодовников
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|2 ноября 1958
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Солодовников
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|2 ноября 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Неман
|11
|1
|7
|3
|Дата
|Матч
|11.04.2015
|Неман
|1 : 1
|Динамо
|18.04.2015
|Гомель
|0 : 0
|Неман
|25.04.2015
|Неман
|1 : 3
|Белшина
|04.05.2015
|Неман
|0 : 1
|БАТЭ
|10.05.2015
|Шахтер
|3 : 0
|Неман
|16.05.2015
|Неман
|0 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|23.05.2015
|Минск
|2 : 0
|Неман
|05.06.2015
|Витебск
|0 : 0
|Неман
|17.06.2015
|Неман
|3 : 1
|Нафтан
|28.06.2015
|Неман
|0 : 4
|Слуцк
|12.07.2015
|Динамо
|2 : 0
|Неман