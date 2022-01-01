Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Шотландия. Чемпионшип 2025-2026

Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 36 тур Таблица
1 мая, 21:45
Партик Тисл
1 : 1
Куинз Парк
Завершен
1 мая, 21:45
Эйр Юнайтед
0 : 1
Сент-Джонстон
Завершен
1 мая, 21:45
Гринок Мортон
1 : 1
Эйрдрионианс
Завершен
1 мая, 21:45
Рэйт Роверс
3 : 2
Росс Каунти
Завершен
1 мая, 21:45
Данфермлайн
0 : 0
Арброт
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 35 тур Таблица
25 апреля, 17:00
Куинз Парк
0 : 2
Данфермлайн
Завершен
25 апреля, 17:00
Арброт
0 : 0
Партик Тисл
Завершен
25 апреля, 17:00
Эйрдрионианс
2 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
25 апреля, 17:00
Росс Каунти
4 : 0
Гринок Мортон
Завершен
24 апреля, 21:45
Сент-Джонстон
2 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 34 тур Таблица
21 апреля, 21:45
Данфермлайн
0 : 2
Сент-Джонстон
Завершен
18 апреля, 17:00
Росс Каунти
2 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
18 апреля, 17:00
Арброт
2 : 1
Рэйт Роверс
Завершен
18 апреля, 17:00
Эйрдрионианс
2 : 2
Партик Тисл
Завершен
18 апреля, 17:00
Гринок Мортон
0 : 0
Куинз Парк
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 31 тур Таблица
14 апреля, 21:45
Эйрдрионианс
2 : 2
Данфермлайн
Завершен
28 марта, 16:00
Сент-Джонстон
1 : 1
Куинз Парк
Завершен
28 марта, 16:00
Гринок Мортон
2 : 1
Арброт
Завершен
27 марта, 22:45
Партик Тисл
3 : 1
Росс Каунти
Завершен
27 марта, 22:45
Рэйт Роверс
3 : 0
Эйр Юнайтед
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 32 тур Таблица
14 апреля, 21:45
Куинз Парк
0 : 2
Рэйт Роверс
Завершен
4 апреля, 17:00
Арброт
2 : 4
Сент-Джонстон
Завершен
4 апреля, 17:00
Данфермлайн
3 : 1
Гринок Мортон
Завершен
4 апреля, 17:00
Росс Каунти
0 : 4
Эйрдрионианс
Завершен
4 апреля, 17:00
Эйр Юнайтед
1 : 1
Партик Тисл
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 33 тур Таблица
11 апреля, 17:00
Партик Тисл
2 : 0
Данфермлайн
Завершен
11 апреля, 17:00
Сент-Джонстон
4 : 0
Эйрдрионианс
Завершен
11 апреля, 17:00
Рэйт Роверс
3 : 2
Гринок Мортон
Завершен
11 апреля, 17:00
Эйр Юнайтед
1 : 0
Арброт
Завершен
10 апреля, 21:45
Куинз Парк
1 : 0
Росс Каунти
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 28 тур Таблица
7 апреля, 21:45
Эйр Юнайтед
0 : 3
Данфермлайн
Завершен
24 марта, 22:45
Рэйт Роверс
0 : 2
Партик Тисл
Завершен
7 марта, 16:00
Куинз Парк
1 : 0
Эйрдрионианс
Завершен
7 марта, 18:00
Арброт
0 : 0
Росс Каунти
Завершен
7 марта, 18:00
Гринок Мортон
0 : 2
Сент-Джонстон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 30 тур Таблица
21 марта, 18:00
Эйр Юнайтед
0 : 1
Гринок Мортон
Завершен
21 марта, 18:00
Арброт
1 : 0
Куинз Парк
Завершен
21 марта, 18:00
Рэйт Роверс
3 : 1
Эйрдрионианс
Завершен
21 марта, 18:00
Росс Каунти
2 : 2
Данфермлайн
Завершен
20 марта, 22:45
Партик Тисл
0 : 0
Сент-Джонстон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 29 тур Таблица
14 марта, 18:00
Сент-Джонстон
1 : 0
Росс Каунти
Завершен
14 марта, 18:00
Куинз Парк
1 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
14 марта, 18:00
Данфермлайн
3 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
14 марта, 18:00
Эйрдрионианс
0 : 0
Арброт
Завершен
13 марта, 22:45
Гринок Мортон
1 : 2
Партик Тисл
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 21 тур Таблица
10 марта, 22:45
Эйр Юнайтед
1 : 2
Куинз Парк
Завершен
3 марта, 22:45
Данфермлайн
3 : 0
Росс Каунти
Завершен
3 января, 18:00
Сент-Джонстон
1 : 0
Арброт
Завершен
3 января, 18:00
Эйрдрионианс
0 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
3 января, 18:00
Партик Тисл
3 : 2
Гринок Мортон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 25 тур Таблица
3 марта, 22:45
Арброт
1 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
24 февраля, 22:45
Данфермлайн
2 : 2
Партик Тисл
Завершен
14 февраля, 18:00
Росс Каунти
0 : 1
Куинз Парк
Завершен
14 февраля, 18:00
Гринок Мортон
0 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
13 февраля, 22:45
Эйрдрионианс
0 : 1
Сент-Джонстон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 27 тур Таблица
28 февраля, 18:00
Эйрдрионианс
3 : 1
Гринок Мортон
Завершен
28 февраля, 18:00
Партик Тисл
0 : 0
Арброт
Завершен
28 февраля, 18:00
Сент-Джонстон
3 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
28 февраля, 18:00
Данфермлайн
1 : 0
Куинз Парк
Завершен
28 февраля, 18:00
Росс Каунти
2 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 22 тур Таблица
24 февраля, 22:45
Куинз Парк
1 : 1
Сент-Джонстон
Завершен
17 февраля, 22:45
Гринок Мортон
2 : 0
Данфермлайн
Завершен
10 января, 18:00
Эйр Юнайтед
1 : 1
Эйрдрионианс
Завершен
10 января, 18:00
Рэйт Роверс
2 : 3
Арброт
Завершен
9 января, 22:45
Росс Каунти
2 : 0
Партик Тисл
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 26 тур Таблица
21 февраля, 18:00
Эйр Юнайтед
0 : 0
Росс Каунти
Завершен
21 февраля, 18:00
Партик Тисл
1 : 0
Эйрдрионианс
Завершен
21 февраля, 18:00
Арброт
4 : 2
Данфермлайн
Завершен
21 февраля, 18:00
Куинз Парк
3 : 2
Гринок Мортон
Завершен
20 февраля, 22:45
Рэйт Роверс
0 : 0
Сент-Джонстон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 16 тур Таблица
3 февраля, 22:45
Куинз Парк
0 : 1
Росс Каунти
Завершен
22 ноября, 18:00
Эйрдрионианс
0 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
22 ноября, 18:00
Данфермлайн
1 : 0
Гринок Мортон
Завершен
22 ноября, 18:00
Партик Тисл
2 : 1
Сент-Джонстон
Завершен
22 ноября, 18:00
Арброт
0 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 24 тур Таблица
31 января, 18:00
Данфермлайн
0 : 2
Эйрдрионианс
Завершен
31 января, 18:00
Эйр Юнайтед
2 : 1
Рэйт Роверс
Завершен
31 января, 18:00
Гринок Мортон
2 : 1
Росс Каунти
Завершен
31 января, 18:00
Куинз Парк
2 : 1
Арброт
Завершен
30 января, 22:45
Сент-Джонстон
2 : 2
Партик Тисл
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 23 тур Таблица
24 января, 18:00
Рэйт Роверс
4 : 1
Куинз Парк
Завершен
24 января, 18:00
Эйрдрионианс
0 : 1
Росс Каунти
Завершен
24 января, 18:00
Партик Тисл
2 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
24 января, 18:00
Сент-Джонстон
0 : 1
Данфермлайн
Завершен
23 января, 22:45
Арброт
1 : 1
Гринок Мортон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 20 тур Таблица
27 декабря, 18:00
Росс Каунти
0 : 0
Сент-Джонстон
Завершен
27 декабря, 18:00
Гринок Мортон
1 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
27 декабря, 18:00
Куинз Парк
2 : 2
Партик Тисл
Завершен
27 декабря, 18:00
Рэйт Роверс
1 : 2
Данфермлайн
Завершен
27 декабря, 18:00
Арброт
1 : 1
Эйрдрионианс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 19 тур Таблица
20 декабря, 18:00
Партик Тисл
0 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
20 декабря, 18:00
Эйрдрионианс
0 : 3
Куинз Парк
Завершен
20 декабря, 18:00
Данфермлайн
2 : 3
Эйр Юнайтед
Завершен
20 декабря, 18:00
Росс Каунти
0 : 2
Арброт
Завершен
20 декабря, 18:00
Сент-Джонстон
5 : 0
Гринок Мортон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 18 тур Таблица
13 декабря, 18:00
Гринок Мортон
0 : 1
Эйрдрионианс
Завершен
13 декабря, 18:00
Арброт
2 : 1
Партик Тисл
Завершен
13 декабря, 18:00
Куинз Парк
1 : 1
Данфермлайн
Завершен
13 декабря, 18:00
Рэйт Роверс
6 : 0
Росс Каунти
Завершен
12 декабря, 22:45
Эйр Юнайтед
2 : 4
Сент-Джонстон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 17 тур Таблица
6 декабря, 18:00
Росс Каунти
1 : 2
Эйрдрионианс
Завершен
6 декабря, 18:00
Сент-Джонстон
0 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
6 декабря, 18:00
Данфермлайн
1 : 2
Арброт
Завершен
6 декабря, 18:00
Эйр Юнайтед
0 : 0
Партик Тисл
Завершен
5 декабря, 22:45
Гринок Мортон
2 : 1
Куинз Парк
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 15 тур Таблица
25 ноября, 22:45
Партик Тисл
1 : 0
Данфермлайн
Завершен
15 ноября, 18:00
Рэйт Роверс
0 : 3
Эйрдрионианс
Завершен
15 ноября, 18:00
Эйр Юнайтед
1 : 1
Арброт
Завершен
15 ноября, 18:00
Сент-Джонстон
4 : 3
Куинз Парк
Завершен
15 ноября, 18:00
Росс Каунти
0 : 3
Гринок Мортон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 14 тур Таблица
8 ноября, 18:00
Гринок Мортон
1 : 0
Арброт
Завершен
8 ноября, 18:00
Росс Каунти
3 : 3
Эйр Юнайтед
Завершен
8 ноября, 18:00
Данфермлайн
2 : 2
Сент-Джонстон
Завершен
8 ноября, 18:00
Куинз Парк
2 : 1
Рэйт Роверс
Завершен
7 ноября, 22:45
Эйрдрионианс
1 : 1
Партик Тисл
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 13 тур Таблица
1 ноября, 18:00
Рэйт Роверс
1 : 1
Гринок Мортон
Завершен
1 ноября, 18:00
Сент-Джонстон
3 : 0
Эйрдрионианс
Завершен
1 ноября, 18:00
Партик Тисл
5 : 0
Куинз Парк
Завершен
1 ноября, 18:00
Арброт
3 : 0
Росс Каунти
Завершен
31 октября, 22:45
Эйр Юнайтед
0 : 1
Данфермлайн
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 12 тур Таблица
25 октября, 17:00
Росс Каунти
3 : 2
Данфермлайн
Завершен
25 октября, 17:00
Эйрдрионианс
1 : 0
Арброт
Завершен
25 октября, 17:00
Гринок Мортон
0 : 4
Сент-Джонстон
Завершен
25 октября, 17:00
Куинз Парк
0 : 0
Эйр Юнайтед
Завершен
25 октября, 17:00
Рэйт Роверс
2 : 0
Партик Тисл
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 10 тур Таблица
21 октября, 21:45
Эйрдрионианс
0 : 4
Данфермлайн
Завершен
11 октября, 17:00
Арброт
4 : 1
Куинз Парк
Завершен
11 октября, 17:00
Гринок Мортон
1 : 1
Партик Тисл
Завершен
11 октября, 17:00
Рэйт Роверс
0 : 2
Эйр Юнайтед
Завершен
11 октября, 17:00
Сент-Джонстон
0 : 0
Росс Каунти
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 7 тур Таблица
21 октября, 21:45
Партик Тисл
2 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
20 сентября, 17:00
Росс Каунти
1 : 2
Куинз Парк
Завершен
20 сентября, 17:00
Эйрдрионианс
0 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
20 сентября, 17:00
Арброт
1 : 1
Гринок Мортон
Завершен
19 сентября, 21:45
Сент-Джонстон
2 : 1
Данфермлайн
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 11 тур Таблица
18 октября, 17:00
Куинз Парк
0 : 0
Эйрдрионианс
Завершен
18 октября, 17:00
Арброт
3 : 1
Сент-Джонстон
Завершен
18 октября, 17:00
Эйр Юнайтед
2 : 1
Гринок Мортон
Завершен
18 октября, 17:00
Партик Тисл
1 : 0
Росс Каунти
Завершен
17 октября, 21:45
Данфермлайн
2 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 9 тур Таблица
4 октября, 17:00
Данфермлайн
0 : 0
Куинз Парк
Завершен
4 октября, 17:00
Сент-Джонстон
0 : 0
Эйр Юнайтед
Завершен
4 октября, 17:00
Партик Тисл
1 : 1
Арброт
Завершен
4 октября, 17:00
Эйрдрионианс
1 : 2
Гринок Мортон
Завершен
4 октября, 17:00
Росс Каунти
2 : 0
Рэйт Роверс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 5 тур Таблица
30 сентября, 21:30
Куинз Парк
0 : 1
Партик Тисл
Завершен
23 сентября, 21:45
Данфермлайн
0 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
23 сентября, 21:45
Эйрдрионианс
1 : 2
Сент-Джонстон
Завершен
6 сентября, 17:00
Росс Каунти
1 : 2
Арброт
Завершен
6 сентября, 17:00
Гринок Мортон
0 : 1
Рэйт Роверс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 8 тур Таблица
27 сентября, 17:00
Эйр Юнайтед
4 : 2
Эйрдрионианс
Завершен
27 сентября, 17:00
Данфермлайн
0 : 2
Партик Тисл
Завершен
27 сентября, 17:00
Гринок Мортон
1 : 1
Росс Каунти
Завершен
27 сентября, 17:00
Куинз Парк
1 : 2
Сент-Джонстон
Завершен
27 сентября, 17:00
Рэйт Роверс
3 : 0
Арброт
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 6 тур Таблица
13 сентября, 17:00
Рэйт Роверс
0 : 2
Сент-Джонстон
Завершен
13 сентября, 17:00
Куинз Парк
0 : 0
Гринок Мортон
Завершен
13 сентября, 17:00
Арброт
0 : 5
Данфермлайн
Завершен
13 сентября, 17:00
Эйр Юнайтед
1 : 1
Росс Каунти
Завершен
12 сентября, 21:45
Партик Тисл
2 : 1
Эйрдрионианс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 4 тур Таблица
30 августа, 17:00
Данфермлайн
2 : 2
Росс Каунти
Завершен
30 августа, 17:00
Сент-Джонстон
1 : 1
Гринок Мортон
Завершен
30 августа, 17:00
Эйр Юнайтед
1 : 1
Куинз Парк
Завершен
30 августа, 17:00
Партик Тисл
3 : 2
Рэйт Роверс
Завершен
30 августа, 17:00
Арброт
1 : 0
Эйрдрионианс
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 3 тур Таблица
23 августа, 17:00
Эйрдрионианс
1 : 1
Куинз Парк
Завершен
23 августа, 17:00
Росс Каунти
1 : 3
Партик Тисл
Завершен
23 августа, 17:00
Гринок Мортон
2 : 2
Эйр Юнайтед
Завершен
23 августа, 17:00
Сент-Джонстон
3 : 0
Арброт
Завершен
22 августа, 21:45
Рэйт Роверс
2 : 0
Данфермлайн
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 2 тур Таблица
9 августа, 17:00
Эйр Юнайтед
0 : 1
Рэйт Роверс
Завершен
9 августа, 17:00
Куинз Парк
1 : 3
Арброт
Завершен
9 августа, 17:00
Партик Тисл
1 : 1
Гринок Мортон
Завершен
9 августа, 17:00
Данфермлайн
2 : 0
Эйрдрионианс
Завершен
8 августа, 21:45
Росс Каунти
0 : 1
Сент-Джонстон
Завершен
Шотландия. Чемпионшип (2025/2026), 1 тур Таблица
2 августа, 17:00
Сент-Джонстон
5 : 1
Партик Тисл
Завершен
2 августа, 17:00
Гринок Мортон
0 : 0
Данфермлайн
Завершен
2 августа, 17:00
Эйрдрионианс
2 : 2
Росс Каунти
Завершен
2 августа, 17:00
Рэйт Роверс
1 : 1
Куинз Парк
Завершен
1 августа, 21:45
Арброт
1 : 1
Эйр Юнайтед
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча