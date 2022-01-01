Турнирная таблица Шотландия. Чемпионшип 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
22
11
3
67
25
42
77
36
17
15
4
53
36
17
66
36
13
13
10
43
41
2
52
36
14
9
13
52
41
11
51
36
12
9
15
43
42
1
45
36
9
14
13
35
48
-13
41
36
8
15
13
38
47
-9
39
36
8
14
14
36
52
-16
38
36
8
12
16
35
49
-14
36
36
8
10
18
36
57
-21
34
Команда
3
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
6
0
30
12
18
42
18
11
6
1
37
11
26
39
18
8
8
2
27
20
7
32
18
9
3
6
34
22
12
30
18
7
5
6
24
19
5
26
18
5
8
5
16
19
-3
23
18
5
7
6
16
20
-4
22
18
6
3
9
24
28
-4
21
18
4
7
7
17
22
-5
19
18
3
8
7
16
24
-8
17
Команда
5
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
5
2
30
14
16
38
18
7
4
7
28
22
6
25
18
5
9
4
23
24
-1
24
18
4
8
6
21
25
-4
20
18
5
5
8
16
21
-5
20
18
5
4
9
19
25
-6
19
18
4
7
7
19
28
-9
19
18
3
6
9
9
20
-11
15
18
3
6
9
20
33
-13
15
18
2
7
9
12
29
-17
13
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире