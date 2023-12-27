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Тур/Стадия:
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 18 тур
|18 декабря, понедельник
|20:00
|Зриньски
|2:0
|Сараево
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Вележ
|1:1
|Игман Конжич
|17 декабря, воскресенье
|15:00
|Звезда 09
|3:0
|Широки Бриег
|16 декабря, суббота
|18:00
|ГОШК Габела
|1:0
|Железничар
|16 декабря, суббота
|15:00
|Тузла Сити
|3:0
|Слога Меридиан
|15 декабря, пятница
|20:00
|Посушье
|0:2
|Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
|10 декабря, воскресенье
|17:15
|Широки Бриег
|0:2
|Зриньски
|10 декабря, воскресенье
|15:00
|Игман Конжич
|2:0
|Тузла Сити
|9 декабря, суббота
|18:00
|Сараево
|3:0
|ГОШК Габела
|9 декабря, суббота
|15:00
|Слога Меридиан
|1:0
|Посушье
|8 декабря, пятница
|20:00
|Железничар
|0:1
|Вележ
|1 сентября, пятница
|20:00
|Борац
|4:2
|Звезда 09
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
|9 декабря, суббота
|15:00
|Звезда 09
|1:2
|Борац
|22 ноября, среда
|20:00
|Зриньски
|3:1
|Широки Бриег
|3 сентября, воскресенье
|20:45
|Тузла Сити
|3:1
|Игман Конжич
|3 сентября, воскресенье
|20:45
|Вележ
|1:0
|Железничар
|2 сентября, суббота
|21:45
|ГОШК Габела
|2:2
|Сараево
|2 сентября, суббота
|20:30
|Посушье
|4:0
|Слога Меридиан
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
|6 декабря, среда
|15:00
|Тузла Сити
|2:0
|Широки Бриег
|13 ноября, понедельник
|20:00
|Вележ
|3:0
|Зриньски
|12 ноября, воскресенье
|17:15
|Борац
|3:2
|Железничар
|12 ноября, воскресенье
|15:00
|Звезда 09
|1:2
|ГОШК Габела
|11 ноября, суббота
|22:45
|Посушье
|0:1
|Сараево
|11 ноября, суббота
|15:00
|Слога Меридиан
|4:1
|Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
|4 декабря, понедельник
|15:00
|Звезда 09
|2:1
|Зриньски
|3 декабря, воскресенье
|21:45
|ГОШК Габела
|0:0
|Широки Бриег
|3 декабря, воскресенье
|15:00
|Посушье
|2:1
|Игман Конжич
|2 декабря, суббота
|15:30
|Тузла Сити
|2:0
|Железничар
|1 декабря, пятница
|20:00
|Вележ
|1:0
|Сараево
|25 августа, пятница
|21:00
|Борац
|5:0
|Слога Меридиан
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
|2 декабря, суббота
|18:00
|Слога Меридиан
|0:4
|Борац
|28 августа, понедельник
|22:00
|Сараево
|1:0
|Вележ
|27 августа, воскресенье
|20:45
|Зриньски
|5:3
|Звезда 09
|27 августа, воскресенье
|20:30
|Широки Бриег
|1:0
|ГОШК Габела
|26 августа, суббота
|21:45
|Железничар
|3:1
|Тузла Сити
|26 августа, суббота
|18:00
|Игман Конжич
|2:1
|Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
|26 ноября, воскресенье
|21:45
|Широки Бриег
|2:1
|Вележ
|26 ноября, воскресенье
|15:00
|Слога Меридиан
|1:0
|Звезда 09
|26 ноября, воскресенье
|15:00
|Железничар
|1:1
|Посушье
|25 ноября, суббота
|15:00
|Игман Конжич
|0:1
|Борац
|24 ноября, пятница
|20:00
|Сараево
|6:0
|Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|ГОШК Габела
|0:4
|Зриньски
|21 августа, понедельник
|18:00
|Тузла Сити
|1:2
|Сараево
|20 августа, воскресенье
|22:30
|Вележ
|1:0
|Широки Бриег
|20 августа, воскресенье
|20:30
|Борац
|4:0
|Игман Конжич
|19 августа, суббота
|21:45
|Посушье
|1:0
|Железничар
|19 августа, суббота
|18:00
|Звезда 09
|1:0
|Слога Меридиан
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
|5 ноября, воскресенье
|21:45
|Сараево
|1:1
|Борац
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Зриньски
|2:1
|Тузла Сити
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Широки Бриег
|0:1
|Посушье
|4 ноября, суббота
|18:00
|Железничар
|1:0
|Слога Меридиан
|4 ноября, суббота
|15:00
|Игман Конжич
|3:1
|Звезда 09
|3 ноября, пятница
|20:00
|ГОШК Габела
|0:4
|Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
|30 октября, понедельник
|16:00
|Тузла Сити
|2:2
|ГОШК Габела
|29 октября, воскресенье
|20:40
|Посушье
|0:2
|Зриньски
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Звезда 09
|0:0
|Вележ
|28 октября, суббота
|17:00
|Борац
|1:0
|Широки Бриег
|28 октября, суббота
|14:30
|Слога Меридиан
|2:0
|Сараево
|27 октября, пятница
|15:00
|Игман Конжич
|2:0
|Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
|23 октября, понедельник
|15:30
|Тузла Сити
|1:1
|Вележ
|22 октября, воскресенье
|20:45
|Борац
|0:0
|Зриньски
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Игман Конжич
|1:2
|Сараево
|21 октября, суббота
|21:45
|Железничар
|1:0
|Звезда 09
|21 октября, суббота
|19:30
|Посушье
|0:0
|ГОШК Габела
|21 октября, суббота
|14:30
|Слога Меридиан
|1:0
|Широки Бриег
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
|18 октября, среда
|20:00
|Борац
|1:1
|Сараево
|27 сентября, среда
|16:00
|Тузла Сити
|1:3
|Зриньски
|20 сентября, среда
|16:00
|Слога Меридиан
|3:0
|Железничар
|6 августа, воскресенье
|22:00
|Вележ
|0:0
|ГОШК Габела
|5 августа, суббота
|18:00
|Звезда 09
|3:4
|Игман Конжич
|4 августа, пятница
|22:00
|Посушье
|1:2
|Широки Бриег
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
|18 октября, среда
|17:30
|Зриньски
|3:0
|Вележ
|13 августа, воскресенье
|22:00
|Широки Бриег
|1:0
|Тузла Сити
|12 августа, суббота
|21:45
|Железничар
|2:0
|Борац
|12 августа, суббота
|18:00
|Игман Конжич
|1:0
|Слога Меридиан
|12 августа, суббота
|00:00
|ГОШК Габела
|2:0
|Звезда 09
|11 августа, пятница
|22:00
|Сараево
|3:0
|Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
|9 октября, понедельник
|19:00
|Зриньски
|2:0
|Слога Меридиан
|8 октября, воскресенье
|21:30
|Сараево
|3:0
|Железничар
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Широки Бриег
|2:0
|Игман Конжич
|8 октября, воскресенье
|16:00
|ГОШК Габела
|0:3
|Борац
|7 октября, суббота
|16:00
|Звезда 09
|1:1
|Тузла Сити
|6 октября, пятница
|19:00
|Вележ
|2:1
|Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
|2 октября, понедельник
|19:00
|Железничар
|2:0
|Широки Бриег
|1 октября, воскресенье
|21:45
|Борац
|2:0
|Вележ
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Слога Меридиан
|3:2
|ГОШК Габела
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Игман Конжич
|0:2
|Зриньски
|30 сентября, суббота
|21:45
|Сараево
|2:0
|Звезда 09
|30 сентября, суббота
|19:30
|Посушье
|1:1
|Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
|27 сентября, среда
|19:30
|Широки Бриег
|0:2
|Борац
|13 сентября, среда
|19:30
|Зриньски
|0:1
|Посушье
|30 августа, среда
|19:30
|Железничар
|1:0
|Игман Конжич
|30 июля, воскресенье
|21:30
|Сараево
|1:2
|Слога Меридиан
|30 июля, воскресенье
|18:00
|ГОШК Габела
|1:4
|Тузла Сити
|29 июля, суббота
|21:30
|Вележ
|5:0
|Звезда 09
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
|24 сентября, воскресенье
|20:45
|Зриньски
|2:1
|Железничар
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Звезда 09
|0:2
|Посушье
|23 сентября, суббота
|21:45
|Вележ
|4:2
|Слога Меридиан
|23 сентября, суббота
|19:30
|ГОШК Габела
|4:0
|Игман Конжич
|23 сентября, суббота
|17:00
|Тузла Сити
|1:2
|Борац
|22 сентября, пятница
|21:00
|Широки Бриег
|1:0
|Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
|17 сентября, воскресенье
|20:45
|Борац
|1:0
|Посушье
|17 сентября, воскресенье
|20:45
|Широки Бриег
|2:1
|Звезда 09
|16 сентября, суббота
|21:45
|Сараево
|1:0
|Зриньски
|16 сентября, суббота
|17:00
|Игман Конжич
|1:4
|Вележ
|15 сентября, пятница
|19:30
|Железничар
|2:3
|ГОШК Габела
|15 сентября, пятница
|17:00
|Слога Меридиан
|2:1
|Тузла Сити
Нет завершенных матчей