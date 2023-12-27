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    Босния и Герцеговина. Премьер-лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 18 тур
    18 декабря, понедельник 20:00 Зриньски 2:0 Сараево
    17 декабря, воскресенье 17:00 Вележ 1:1 Игман Конжич
    17 декабря, воскресенье 15:00 Звезда 09 3:0 Широки Бриег
    16 декабря, суббота 18:00 ГОШК Габела 1:0 Железничар
    16 декабря, суббота 15:00 Тузла Сити 3:0 Слога Меридиан
    15 декабря, пятница 20:00 Посушье 0:2 Борац
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
    10 декабря, воскресенье 17:15 Широки Бриег 0:2 Зриньски
    10 декабря, воскресенье 15:00 Игман Конжич 2:0 Тузла Сити
    9 декабря, суббота 18:00 Сараево 3:0 ГОШК Габела
    9 декабря, суббота 15:00 Слога Меридиан 1:0 Посушье
    8 декабря, пятница 20:00 Железничар 0:1 Вележ
    1 сентября, пятница 20:00 Борац 4:2 Звезда 09
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
    9 декабря, суббота 15:00 Звезда 09 1:2 Борац
    22 ноября, среда 20:00 Зриньски 3:1 Широки Бриег
    3 сентября, воскресенье 20:45 Тузла Сити 3:1 Игман Конжич
    3 сентября, воскресенье 20:45 Вележ 1:0 Железничар
    2 сентября, суббота 21:45 ГОШК Габела 2:2 Сараево
    2 сентября, суббота 20:30 Посушье 4:0 Слога Меридиан
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
    6 декабря, среда 15:00 Тузла Сити 2:0 Широки Бриег
    13 ноября, понедельник 20:00 Вележ 3:0 Зриньски
    12 ноября, воскресенье 17:15 Борац 3:2 Железничар
    12 ноября, воскресенье 15:00 Звезда 09 1:2 ГОШК Габела
    11 ноября, суббота 22:45 Посушье 0:1 Сараево
    11 ноября, суббота 15:00 Слога Меридиан 4:1 Игман Конжич
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
    4 декабря, понедельник 15:00 Звезда 09 2:1 Зриньски
    3 декабря, воскресенье 21:45 ГОШК Габела 0:0 Широки Бриег
    3 декабря, воскресенье 15:00 Посушье 2:1 Игман Конжич
    2 декабря, суббота 15:30 Тузла Сити 2:0 Железничар
    1 декабря, пятница 20:00 Вележ 1:0 Сараево
    25 августа, пятница 21:00 Борац 5:0 Слога Меридиан
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
    2 декабря, суббота 18:00 Слога Меридиан 0:4 Борац
    28 августа, понедельник 22:00 Сараево 1:0 Вележ
    27 августа, воскресенье 20:45 Зриньски 5:3 Звезда 09
    27 августа, воскресенье 20:30 Широки Бриег 1:0 ГОШК Габела
    26 августа, суббота 21:45 Железничар 3:1 Тузла Сити
    26 августа, суббота 18:00 Игман Конжич 2:1 Посушье
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
    26 ноября, воскресенье 21:45 Широки Бриег 2:1 Вележ
    26 ноября, воскресенье 15:00 Слога Меридиан 1:0 Звезда 09
    26 ноября, воскресенье 15:00 Железничар 1:1 Посушье
    25 ноября, суббота 15:00 Игман Конжич 0:1 Борац
    24 ноября, пятница 20:00 Сараево 6:0 Тузла Сити
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
    26 ноября, воскресенье 17:00 ГОШК Габела 0:4 Зриньски
    21 августа, понедельник 18:00 Тузла Сити 1:2 Сараево
    20 августа, воскресенье 22:30 Вележ 1:0 Широки Бриег
    20 августа, воскресенье 20:30 Борац 4:0 Игман Конжич
    19 августа, суббота 21:45 Посушье 1:0 Железничар
    19 августа, суббота 18:00 Звезда 09 1:0 Слога Меридиан
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
    5 ноября, воскресенье 21:45 Сараево 1:1 Борац
    5 ноября, воскресенье 15:00 Зриньски 2:1 Тузла Сити
    5 ноября, воскресенье 15:00 Широки Бриег 0:1 Посушье
    4 ноября, суббота 18:00 Железничар 1:0 Слога Меридиан
    4 ноября, суббота 15:00 Игман Конжич 3:1 Звезда 09
    3 ноября, пятница 20:00 ГОШК Габела 0:4 Вележ
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
    30 октября, понедельник 16:00 Тузла Сити 2:2 ГОШК Габела
    29 октября, воскресенье 20:40 Посушье 0:2 Зриньски
    29 октября, воскресенье 16:00 Звезда 09 0:0 Вележ
    28 октября, суббота 17:00 Борац 1:0 Широки Бриег
    28 октября, суббота 14:30 Слога Меридиан 2:0 Сараево
    27 октября, пятница 15:00 Игман Конжич 2:0 Железничар
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
    23 октября, понедельник 15:30 Тузла Сити 1:1 Вележ
    22 октября, воскресенье 20:45 Борац 0:0 Зриньски
    22 октября, воскресенье 14:00 Игман Конжич 1:2 Сараево
    21 октября, суббота 21:45 Железничар 1:0 Звезда 09
    21 октября, суббота 19:30 Посушье 0:0 ГОШК Габела
    21 октября, суббота 14:30 Слога Меридиан 1:0 Широки Бриег
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
    18 октября, среда 20:00 Борац 1:1 Сараево
    27 сентября, среда 16:00 Тузла Сити 1:3 Зриньски
    20 сентября, среда 16:00 Слога Меридиан 3:0 Железничар
    6 августа, воскресенье 22:00 Вележ 0:0 ГОШК Габела
    5 августа, суббота 18:00 Звезда 09 3:4 Игман Конжич
    4 августа, пятница 22:00 Посушье 1:2 Широки Бриег
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
    18 октября, среда 17:30 Зриньски 3:0 Вележ
    13 августа, воскресенье 22:00 Широки Бриег 1:0 Тузла Сити
    12 августа, суббота 21:45 Железничар 2:0 Борац
    12 августа, суббота 18:00 Игман Конжич 1:0 Слога Меридиан
    12 августа, суббота 00:00 ГОШК Габела 2:0 Звезда 09
    11 августа, пятница 22:00 Сараево 3:0 Посушье
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
    9 октября, понедельник 19:00 Зриньски 2:0 Слога Меридиан
    8 октября, воскресенье 21:30 Сараево 3:0 Железничар
    8 октября, воскресенье 19:00 Широки Бриег 2:0 Игман Конжич
    8 октября, воскресенье 16:00 ГОШК Габела 0:3 Борац
    7 октября, суббота 16:00 Звезда 09 1:1 Тузла Сити
    6 октября, пятница 19:00 Вележ 2:1 Посушье
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
    2 октября, понедельник 19:00 Железничар 2:0 Широки Бриег
    1 октября, воскресенье 21:45 Борац 2:0 Вележ
    1 октября, воскресенье 16:00 Слога Меридиан 3:2 ГОШК Габела
    1 октября, воскресенье 16:00 Игман Конжич 0:2 Зриньски
    30 сентября, суббота 21:45 Сараево 2:0 Звезда 09
    30 сентября, суббота 19:30 Посушье 1:1 Тузла Сити
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
    27 сентября, среда 19:30 Широки Бриег 0:2 Борац
    13 сентября, среда 19:30 Зриньски 0:1 Посушье
    30 августа, среда 19:30 Железничар 1:0 Игман Конжич
    30 июля, воскресенье 21:30 Сараево 1:2 Слога Меридиан
    30 июля, воскресенье 18:00 ГОШК Габела 1:4 Тузла Сити
    29 июля, суббота 21:30 Вележ 5:0 Звезда 09
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
    24 сентября, воскресенье 20:45 Зриньски 2:1 Железничар
    24 сентября, воскресенье 17:00 Звезда 09 0:2 Посушье
    23 сентября, суббота 21:45 Вележ 4:2 Слога Меридиан
    23 сентября, суббота 19:30 ГОШК Габела 4:0 Игман Конжич
    23 сентября, суббота 17:00 Тузла Сити 1:2 Борац
    22 сентября, пятница 21:00 Широки Бриег 1:0 Сараево
    Босния и Герцеговина. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
    17 сентября, воскресенье 20:45 Борац 1:0 Посушье
    17 сентября, воскресенье 20:45 Широки Бриег 2:1 Звезда 09
    16 сентября, суббота 21:45 Сараево 1:0 Зриньски
    16 сентября, суббота 17:00 Игман Конжич 1:4 Вележ
    15 сентября, пятница 19:30 Железничар 2:3 ГОШК Габела
    15 сентября, пятница 17:00 Слога Меридиан 2:1 Тузла Сити
    ...Нет завершенных матчей
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