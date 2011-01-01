«Аякс» вылетел из двух еврокубков за два месяца. Суперкоманды-2019 больше нет

Больше одного сезона чудо не продлилось.

Вряд ли мы когда-то это забудем: «Аякс» вышиб из плей-офф прошлой Лиги чемпионов «Реал» и «Ювентус» и очень драматично не попал в финал, уступив дома «Тоттенхэму».

Ту команду сильно полюбили и, на счастье, не раскупили всю. Потери де Лигта и де Йонга ощутимы, но без Долберга, Синкгравена или Шене «Аякс» вполне мог обойтись и дальше. Клуб снова накупил много молодежи, вытащил Промеса у «Севильи» и арендовал Бабела. Вряд ли от «Аякса» ожидали повторения феерии. Просто хотелось, чтобы еще чуть пошумели.

Но что было потом.

• Уже в начале сезона тревожно – «Аякс» неуверенно вышел в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв 2:2 и 3:2 с ПАОКом, а затем забив всего два мяча АПОЭЛу;

• На групповом этапе мощный старт – дважды по 3:0 над «Лиллем» и «Валенсией», а в итоге – невыход из группы;

• На первой же стадии Лиги Европы – вылет от «Хетафе»;

• В чемпионате наколочено 65 голов за 23 матча (почти по три в среднем за игру), а отрыв от второго места – всего три очка.

Спасать «Аякс» в Лиге Европы на ответную игру с «Хетафе» вышел состав, где было только три игрока старше 23 лет (Бабел, Тадич, Онана). Имена еще четверых ничего не скажут тем, кто следил за «Аяксом» исключительно в еврокубках.

Например, 19-летний Сержиньо Дест и 20-летний Пер Схюрс – это защитники, которые серьезно заиграли за «Аякс» только в этом сезоне. Или 22-летний Карел Эйтинг, который не очень часто привлекается к играм за основную команду. Или вообще 17-летний Райан Гравенберх – самый молодой футболист «Аякса» в истории голландских чемпионатов. Из них опыт выступлений в прошлой ЛЧ был только у Эйтинга и ограничился 90 минутами матча с АЕКом.

Эйтинг, кстати, забил победный гол в матче с «Хетафе», только для общей победы этого не хватило – 2:1 дома после 0:2 в гостях.

Проблем много. Это травмы Зиеша, Нереса и Промеса (Квинси, правда, вышел поиграть во втором тайме), это несыгранность других футболистов, это отсутствие ментального лидера, теперь еще и отсутствие ярчайших матчей вроде разгрома в Мадриде или драмы с «Тоттенхэмом». Все поскучнело.

Но еще досаднее ощущение слишком быстро погасшего чуда. С одними испанцами «Аякс» не справился в решающей игре группы ЛЧ, с другими – в плей-офф ЛЕ. Еще в мае даже перед финалом ЛЧ все говорили про «Аякс». Кто б знал, что в следующем сезоне клуб вообще не сыграет в еврокубках весной.