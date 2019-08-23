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    Твиттер клуба взломали, чтобы поздравить фанатов с годовщиной свадьбы. Получилось красиво


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    Голосов: 2
    23.08.2019 19:00
    Веселая история.

    Канадский «Галифакс Уондерерс» выступает в местной Премьер-лиге, которая состоит всего из семи команд. «Галифакс» завершил весеннюю часть сезона четвертым, в осенней (так называется вторая часть чемпионата) – последним с двумя победами в восьми матчах и очень малым количеством забитых мячей (всего пятью).

    На страницу «Галифакса» в твиттере подписано 7113 человек.

    Внезапно там появилась такая надпись: «Поздравляем с 55-летней годовщиной свадьбы наших друзей и суперфанатов Дэвида и Джин Фэрли. Надеемся, что вы вечно будете поддерживать «Галифакс»!».

    Сообщение сопровождается коллажем с цитатой пары о том, что покупка абонементов была их лучшим поступком.

    Через несколько часов клуб выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что твиттер был взломан, и хотя неизвестно, кто запостил твит, там рады за «суперфанатов», но при этом желательно сообщить, кто же проник в твиттер.

    «Галифакс» проведет следующий матч 29 августа на выезде, а домашний – 2 сентября. Наверняка неожиданно ставшие знаменитыми пожилые фанаты клуба расскажут, как они отреагировали на такое оригинальное поздравление.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Галифакс Уондерерс»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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