Твиттер клуба взломали, чтобы поздравить фанатов с годовщиной свадьбы. Получилось красиво

Веселая история.

Канадский «Галифакс Уондерерс» выступает в местной Премьер-лиге, которая состоит всего из семи команд. «Галифакс» завершил весеннюю часть сезона четвертым, в осенней (так называется вторая часть чемпионата) – последним с двумя победами в восьми матчах и очень малым количеством забитых мячей (всего пятью).

На страницу «Галифакса» в твиттере подписано 7113 человек.

Внезапно там появилась такая надпись: «Поздравляем с 55-летней годовщиной свадьбы наших друзей и суперфанатов Дэвида и Джин Фэрли. Надеемся, что вы вечно будете поддерживать «Галифакс»!».

Сообщение сопровождается коллажем с цитатой пары о том, что покупка абонементов была их лучшим поступком.

twit text — HFX Wanderers FC (@HfxWanderersFC) August 22, 2019

Через несколько часов клуб выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что твиттер был взломан, и хотя неизвестно, кто запостил твит, там рады за «суперфанатов», но при этом желательно сообщить, кто же проник в твиттер.

twit text — HFX Wanderers FC (@HfxWanderersFC) August 23, 2019

«Галифакс» проведет следующий матч 29 августа на выезде, а домашний – 2 сентября. Наверняка неожиданно ставшие знаменитыми пожилые фанаты клуба расскажут, как они отреагировали на такое оригинальное поздравление.