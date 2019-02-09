Первое достижение Жамалетдинова в Польше – скандальное интервью. Разбираемся

Сам он говорит, что слова исказили.

Что происходит?

ЦСКА – клуб с чистой репутацией, где все скандалы остаются внутри. Даже ссора Гончаренко и Мусы во время матча сказалась в лучшую сторону только на статистике игрока. В этом сезоне единственная претензия к ЦСКА – ошибка Гончаренко с заменами в игре с «Краснодаром» (1:2). Новый коллектив сверкал улыбками, игроки спокойно меняли позиции, а команда все еще борется за чемпионство.

Зимой ЦСКА никого не купил, но сдал в аренду трех молодых футболистов: Жамалетдинова, Хосонова и Гордюшенко. Польский «Лех» забрал Жамалетдинова на полгода, а летом сможет выкупить его контракт за 600 тысяч евро (так пишут несколько польских источников). В Польше переход восприняли с интересом, а издание Przeglad Sportowy выпустило о Тимуре большой материал. Тут его можно почитать полностью, а мы в тезисах распишем главные факты:

Жамалетдинов утверждает, что в молодежной команде играл не хуже Чалова. Федора для первой команды рекомендовал человек, который дружил со Слуцким. Самого Жамалетдинова бывший тренер ЦСКА не любил и не ценил

В России плохо относятся к молодым игрокам. На их место проще купить иностранца, чем потратить лишние деньги на подготовку. Поэтому в России мало обученных футболистов, а самые талантливые из них страдают от системы.

Игнашевич и Березуцкие закончили карьеру, но Жамалетдинов об этом не жалеет. Он считает, что они неоправданно много требовали от игроков любого возраста и ругали их за неудачные матчи.

Гончаренко делал из Жамалетдинова левого защитника, потому что в атаке слишком много игроков. Тренер предложил, Тимур согласился, команда побеждала.

В Польше Жамалетдинов учит язык и намерен задержаться в «Лехе», но в будущем ставит целью попадание в одну из топовых лиг. В ЦСКА ему не дали шанса, из аренд почти никто не возвращается, а европейцы за РПЛ не следят. Из польского чемпионата легче подняться выше.

В зимнем уходе Жамалетдинова из ЦСКА есть смущающие моменты. Главные – цена возможной продажи и мотивы клуба. Transfermarkt оценивает Жамалетдинова в 1,2 миллиона евро, а в этом сезоне РПЛ он сыграл 12 матчей, забил три гола и сделал ассист. Тимур чаще выходил на замену, но оказывал важное влияние на игру ЦСКА. Во всех трех матчах, где Жамалетдинов совершал результативные действия, его команда победила.

Жамалетдинов говорит, что слова исказили

«Чемпионат» связался с Жамалетдиновым и получил от него опровержение по некоторых моментам. «Вот меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА. Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека», – утверждает Жамалетдинов. Еще Тимур говорит, что в материале заменили некоторые формулировки, не поняли шутку про ветеранов, а про рекомендацию Чалова он вообще только слышал. Главное, что Жамалетдинов все-таки хочет вернуться в ЦСКА, хотя и готов остаться и в Польше.

Агент Жамалетдинова тоже оправдал игрока, сославшись на его бурные эмоции. Журналисты утверждают, что все записывалось на диктофон и они ничего не врали. Во всех словах Тимура (даже искаженных) и нет ничего неожиданного. Про развитие молодежи и требования от Березуцких известно давно, а по Слуцкому завуалированные обиды чувствовались от Жамалетдинова и раньше. «Дебюта в основе ждал долго, еще при Леониде Викторовиче Слуцком. Тогда шанса не получил, а новый тренер в меня поверил», – рассказывал Жамалетдинов еще в 2017-м.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 15 сентября 2018 г.

Юношеская карьера Тимура отдавала проблемами – это тоже важный контекст. Из академии «Локомотива» его отчислили из-за маленького роста, а в молодежке ЦСКА приходилось дозировать тренировочную нагрузку, чтобы не сломать Тимура физически. Важно, что в ЦСКА Жамалетдинов много забивал, поэтому получал авансы. В Юношеской лиге УЕФА команда при его участии разносила «Манчестер Юнайтед», «Монако» и «Тоттенхэм», а в молодежном первенстве России он только в сезоне-2016/17 наколотил 16 голов при постоянной игре в основе.

Жамалетдинова даже включали в список претендентов на премию Golden Boy и в число самых одаренных игроков мира по версии The Guardian. При этом в ЦСКА видели основным нападающим Чалова, но Жамалетдинов не должен обижаться. Ротация сделала его универсальным и повлияла только положительно. «Сейчас на тренировках могу сыграть вообще на какой угодно позиции», – говорил Тимур еще перед началом предыдущего сезона. Поэтому в матче с «Уфой» он легко выходил на место левого защитника, хотя у Гончаренко были и другие варианты для перестроения игры.

Кажется, Жамалетдинова не устраивала в ЦСКА именно роль. Поэтому во время представления в «Лехе» он говорил только о роли форварда: «Неплохо выбираю позицию, поскольку играю нападающего. Неплохо открываюсь, у меня хороший удар. Такой форвард, можно сказать, забивной. Если есть момент, я стараюсь по максимуму его реализовать».

Видео взято с официального канала «Леха» на YouTube.

Из «Леха» реально попасть к топам

Жамалетдинов мог не говорить вообще ничего, но все произошедшее не должно повлиять на его репутацию. Тимур в любом случае высказался о прошлом, а прямо сейчас смотрит в сторону европейского футбола. «Лех» – адекватный клуб, откуда можно попасть в топ-чемпионат. Карол Линетти и Давид Ковнацки уезжали отсюда в «Сампдорию», Ян Беднарек попал в «Саутгемптон». Только на этих трех игроках «Лех» заработал больше 13 миллионов евро.

Главным конкурентом Жамалетдинова в «Лехе» будет 28-летний Кристиан Гюткьяер. «Лех» борется за попадание в тройку, а Гюткьяер забил уже десять мячей. Его не рассматривают активом на продажу, а Тимур в перспективе может им стать. «Общение с Тимуром не проблема, потому что тренер Ярослав Ткош говорит свободно по-русски. У нас есть конкуренция между игроками, но это здорово. Наш уровень повышается», – рассуждал о перспективах Жамалетдинова главный тренер «Леха».

Жамалетдинов – второй россиянин в истории «Леха». Первым был Заур Садаев, который в сезоне-2014/15 забил здесь пять голов. Жамалетдинов дебютировал за «Лех» в матче против «Заглембе» (1:2). Он заменил Гюткьяера при ничейном счете на 85-й минуте, но «Лех» пропустил и проиграл. Интересно, что чуть раньше Жамалетдинова на поле появился 18-летний нападающий Клупс. Этого парня тоже постепенно подпускают к основе и считают местным талантом.

Болельщики разочарованы

«Новый вызов и новый уровень для меня. Я готов. Давай, «Лех!» – такую запись опубликовал Жамалетдинов в инстаграме. Под нее набежала толпа людей, которые раскритиковали Тимура за его слова о времени в ЦСКА. Но есть и те, кто заступается за Жамалетдинова, хотя на тот момент никаких опровержений от него еще не выходило.

text text text Публикация от text (@zhama75) 26 Янв 2019 в 4:34 PST

Вот некоторые из высказываний (орфография и пунктуация сохранены):

glamtime64: «@zhama75 Тебе не кажется браток , что ты совсем поплыл!??? Зачем выносить ситуации клуба на всеобщее?? Неужели у тебя нет благодарности и совести. Если бы не ЦСКА, ты бы даже туда не попал где ты сейчас есть. Надеюсь руководство попрощается с тобой НАВСЕГДА. Нам крысы в семье не нужны. Неожиданно что именно ею ты и оказался»

vovjan007: «За наших легенд не смей рот открывать! Когда они играли, ты только начал ходить! Ты и там на лавке будешь сидеть! Ибо такие как ты не станут хорошим человеком и футболистом. Про обратную дорогу ЦСКА забудь. После таких грязных слов . Ты Еременко номер 2 будешь вернeшься к врагам)) хотя даже Ерема 10 раз лучше тебя играл!»

sudakov_1: «Жесть вы звери, накинулись на пацана. Какая разница, что он говорит? Он никого грязью не полил, а просто высказался, как у него складывалось, может со Слуцким все так и было. Откуда вам то знать? Он рассказал про строгость наших легенд, но грязью то он их не полил, просто сказал, что ему не было жаль, что они завершили карьеру. Никакой ненависти и грязи в его словах нет, затупки. Старики ушили, хоть и могли еще играть, молодые пришли, так бывает. Если Тима заиграет и вернется, буду очень рад! ЦВБП»

max_027: «Скатертью дорога, ушат с дерьмом. Полилось с тебя конечно знатно. Не можешь конкуренцию вывезти – тебе и за границей не фартанет, будешь потом продолжать ныть. Никто про тебя и не вспомнит через месяц»

На весну у ЦСКА остались Эрнандес, Нисимура и Чалов, а при желании на позиции нападающего могут сыграть Дзагоев и Влашич. Из кубковых турниров команда все равно вылетела, поэтому сильная ротация не нужна. Для Жамалетдинова переход в чемпионат Польши – хорошая возможность получить игровую практику и повысить собственный авторитет. Если он серьезно взялся за изучение языка и хочет дальше играть за «Лех», то надобности в возвращении просто нет. Тогда и никакие интервью с опровержениями на карьеру уже не повлияют.

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