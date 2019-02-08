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    Агент: «Жамалетдинов не сказал о ЦСКА ничего плохого. Только персоналии. Никакой драмы не случилось»

    Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, прокомментировал слова футболиста, сказанные им о московском клубе в интервью польскому СМИ.

    Жамалетдинов высказал мнение о бывшем-тренере армейцев Леониде Слуцком и экс-игроках команды Алексее и Василии Березуцких.

    В январе россиянин перешел из ЦСКА в «Лех» на правах аренды.

    «Мы уже общались с Тимуром. Я ему высказал своe мнение. Эмоции его немного захлестнули, и в будущем он будет точнее в формулировках.

    Я близко общаюсь с Тимуром и его семьeй. Что бы ни случилось, я всегда буду на его стороне. Думаю, что весь этот резонанс скоро спадeт. Я сегодня общался с представителями армейского клуба. Объяснил ситуацию. Надеюсь, что мы поняли друг друга.

    В ЦСКА работают разумные люди. Никакой драмы не случилось. Про клуб Тимур не сказал ничего плохого. Только персоналии. И в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на клуб», – сказал Маньяков.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2019 16:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11242

      alp 8 февраля 2019, 21:42

      Все таки у футболистов, в большинстве случаев, мозг атрофирован до уровня инстинктов....

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 февраля 2019, 21:13

      Жамалетдинов "загубил" свою карьеру в России! А в Европе......? Ну дай Бог ему удачи! Но не верится! За границей тоже прессу читают, даже российскую! И такого игрока ни один тренер топ-клуба не возьмет! Если, конечно, он не превратится в Месси!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Serjoga 8 февраля 2019, 21:43

      Польша не лучше РФПЛ.какая нахер европа

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 8 февраля 2019, 21:06

      Конечно в ЦСКА разумные люди. И это недоразумение в нашем клубе никогда больше не появится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 февраля 2019, 20:01

      Помнится был при Слуцком еще один аналогичный игрок - Сердер Сердеров. И тоже на Лёню бочку катил, после того как из ЦСКА ушел. И где сейчас этот топ-игрок, в чемпионате Болгарии?

      Что касается Жамалетдинова, Слуцкого нет в ЦСКА уже больше 2-х лет. Есть Гончаренко, который с этого сезона наигрывает в основе на большинство позиций молодежь. И почему-то при Михалыче железным игроком стартового состава Жамалетдинов и при нем не стал. Да, несколько раз он удачно выходил на замену и забивал решающие голы, но объективно конкуренцию другим форвардам в ЦСКА он проигрывает. Поэтому пенять ему нужно только на себя и на свои способности! Получится у него в европейскую топ-лигу пробиться через Лех - будет красавчик, а пока что только воздух сотрясает

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 19:15

      Пусть меньше интервью раздаёт, а больше пашет на тренировках и в играх выкладывается. На поле пусть доказывает, что он не хуже своих сверстников, которые играют в ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 8 февраля 2019, 18:33

      хватит ныть Жама качайся доказывай и го обратно

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 18:21

      Иногда лучше жевать, чем говорить. ( даже если это сопли)

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 февраля 2019, 18:17

      Короче получил тимурка от агента люлей..))

      2
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      Рейтинг: -27

      cez41 8 февраля 2019, 18:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -5
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 8 февраля 2019, 17:58

      Хватит о нем писать, он не кто и звать его не как

      0
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