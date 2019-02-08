Агент: «Жамалетдинов не сказал о ЦСКА ничего плохого. Только персоналии. Никакой драмы не случилось»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, прокомментировал слова футболиста, сказанные им о московском клубе в интервью польскому СМИ.

Жамалетдинов высказал мнение о бывшем-тренере армейцев Леониде Слуцком и экс-игроках команды Алексее и Василии Березуцких.

В январе россиянин перешел из ЦСКА в «Лех» на правах аренды.

«Мы уже общались с Тимуром. Я ему высказал своe мнение. Эмоции его немного захлестнули, и в будущем он будет точнее в формулировках.

Я близко общаюсь с Тимуром и его семьeй. Что бы ни случилось, я всегда буду на его стороне. Думаю, что весь этот резонанс скоро спадeт. Я сегодня общался с представителями армейского клуба. Объяснил ситуацию. Надеюсь, что мы поняли друг друга.

В ЦСКА работают разумные люди. Никакой драмы не случилось. Про клуб Тимур не сказал ничего плохого. Только персоналии. И в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на клуб», – сказал Маньяков.