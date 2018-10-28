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    • Болельщики ЦСКА ругают Гончаренко. Кажется, это впервые

    Болельщики ЦСКА ругают Гончаренко. Кажется, это впервые


    3.8
    Голосов: 12
    28.10.2018 21:35
    В поражении от «Краснодара» обвиняют тренера.

    ЦСКА уверенно контролировал матч с «Краснодаром», а Влашич забил очередной гол за армейцев. Все перевернулось в конце второго тайма, когда за три минуты «Краснодар» отличился двумя мячами. У ЦСКА вышло ноль очков в важном домашнем матче, а для «Краснодара» это первая гостевая победа над армейцами.

    В матче были спорные моменты. Например, в первом тайме Никита Чернов рукой прервал передачу на выход один на один. Арбитр показал Чернову только желтую карточку, хотя имел основания для удаления защитника. Спорный эпизод случился и в штрафной «Краснодара», где судья не зафиксировал фол на Дзагоеве. Все остались при своих.

    Что думает Гончаренко? (официальный сайт ЦСКА)

    «Думаю, до замен мы хорошо смотрелись, контролировали игру и после забитого мяча. Но вышедшие на замену игроки не попали в игру. Не было ни отбора, ни начала атаки, давление усиливается в такой ситуации. Не могу сказать, что это стало причиной поражения, мы и так смотрелись неплохо. Наверное, тускловато смотрелись и мы, и «Краснодар», хотя у нас было на два дня больше на подготовку. Пока ребятам не хватает опыта игры на нескольких фронтах, и плюс сказывается несыгранность. Все это и сказалось...

    Можно говорить о заменах, но многие игроки тускло смотрелись. Тот же Федя был на поле, но не выполнял многое из того, что делал раньше. Замена напрашивалась. Вопрос не в замене Чалова как такового, а в том, что игроки, вышедшие на замену, сыграли хуже».

    Факт в том, что игра перевернулась из-за действий Виктора Гончаренко. Сразу после гола он убрал с поля Алана Дзагоева, а через несколько минут заменил и Федора Чалова. ЦСКА остался без номинального нападающего, все разрушилось, а «Краснодар» перехватил инициативу. Бийол и Хосонов не помогли – ЦСКА проиграл.

    Именно главного тренера ЦСКА болельщики теперь винят в этом поражении.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 54; 1:1 – Ари, 79; 1:2 – Классон, 82.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов (Нисимура, 87), Дзагоев (Хосонов, 56), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов (Бийол, 63).

    «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 46), Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Игнатьев, 75), Перейра (Куэва, 68), Классон, Ари.

    Предупреждение: Чернов, 27 – нет.

    Корреспондент «Матч ТВ» перепутал результат матча. Газинский посмеялся

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 12
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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 31 октября 2018, 01:00

      Гончаренко ТОП

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1017

      OOOVVV. 29 октября 2018, 22:40

      Да,ВМГ не угадал с заменами, но, на мой взгляд, сказалось и отсутствие Бекао( перебор ЖК), с защитой пока проблемы, как и с нападением. ИМХО.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Саня57 29 октября 2018, 16:45

      Гончаренко сделал ставочку на победу Краснодара в лайфе, дождавшись хорошего коэффициента)))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Старыйармеец 29 октября 2018, 13:51

      Будь мужиком и признай свои ошибки,а не на пацанов их вешай...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      В.Петрович 29 октября 2018, 13:36

      Виноват Гончаренко однозначно! Но ещё больше виноваты Гинер и Бабаев - команду с такой футбольной традицией практически разрушили. ЦСКА больше никогда не будет первым.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > В.Петрович 29 октября 2018, 16:30

      тебе то что об этом известно? откуда такая инфа, дружище

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 29 октября 2018, 12:37

      Все такие максималисты,прям плюнуть некуда.
      Подумалось...А стоит ЦСКА утереть нос Реалу в Мадриде ,как Гончар превращается в небожителя!
      Nothing impossible....Ничего невозможного)))

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 29 октября 2018, 11:42

      Не думаю что дело в Гончаренко, хотя конечно он как тренер отвечает за результат! Команда молодая и не стабильная, что к сожалению особенно заметно на играх с командами уровня сильнее средних...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Павел Сергеев 29 октября 2018, 09:42

      Как то не очень хорошо. Гончаренко (если его высказывание верно приведено) на игроков сваливает - "не попали в игру". Все трое? Дак даже если одна замена "не попадает" значит тренер ошибся, а тут трое! У Гончаренко с мужскими качествами все в порядке?

      1
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 29 октября 2018, 09:16

      Да успэкэйтесь вы лошары, ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ !!!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +25058

      bset 29 октября 2018, 08:03

      Повторил ошибки Слуцкого - стал удерживать счет. Не надо так)

      4
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