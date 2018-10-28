Болельщики ЦСКА ругают Гончаренко. Кажется, это впервые

В поражении от «Краснодара» обвиняют тренера.

ЦСКА уверенно контролировал матч с «Краснодаром», а Влашич забил очередной гол за армейцев. Все перевернулось в конце второго тайма, когда за три минуты «Краснодар» отличился двумя мячами. У ЦСКА вышло ноль очков в важном домашнем матче, а для «Краснодара» это первая гостевая победа над армейцами.

В матче были спорные моменты. Например, в первом тайме Никита Чернов рукой прервал передачу на выход один на один. Арбитр показал Чернову только желтую карточку, хотя имел основания для удаления защитника. Спорный эпизод случился и в штрафной «Краснодара», где судья не зафиксировал фол на Дзагоеве. Все остались при своих.

Что думает Гончаренко? (официальный сайт ЦСКА) «Думаю, до замен мы хорошо смотрелись, контролировали игру и после забитого мяча. Но вышедшие на замену игроки не попали в игру. Не было ни отбора, ни начала атаки, давление усиливается в такой ситуации. Не могу сказать, что это стало причиной поражения, мы и так смотрелись неплохо. Наверное, тускловато смотрелись и мы, и «Краснодар», хотя у нас было на два дня больше на подготовку. Пока ребятам не хватает опыта игры на нескольких фронтах, и плюс сказывается несыгранность. Все это и сказалось... Можно говорить о заменах, но многие игроки тускло смотрелись. Тот же Федя был на поле, но не выполнял многое из того, что делал раньше. Замена напрашивалась. Вопрос не в замене Чалова как такового, а в том, что игроки, вышедшие на замену, сыграли хуже».

Факт в том, что игра перевернулась из-за действий Виктора Гончаренко. Сразу после гола он убрал с поля Алана Дзагоева, а через несколько минут заменил и Федора Чалова. ЦСКА остался без номинального нападающего, все разрушилось, а «Краснодар» перехватил инициативу. Бийол и Хосонов не помогли – ЦСКА проиграл.

Именно главного тренера ЦСКА болельщики теперь винят в этом поражении.

twit text — Amanda (@AmandaRicky123) 28 октября 2018 г.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) 28 октября 2018 г.

twit text — Андрей Панков (@andreypankovv) 28 октября 2018 г.

twit text — Leonid Sluzki (@LeonidSluzki) 28 октября 2018 г.

twit text — Павел Панышев (@ppanyshev) 28 октября 2018 г.

twit text — Андрей жариков (@_zharikov) 28 октября 2018 г.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 54; 1:1 – Ари, 79; 1:2 – Классон, 82.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов (Нисимура, 87), Дзагоев (Хосонов, 56), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов (Бийол, 63).

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 46), Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Игнатьев, 75), Перейра (Куэва, 68), Классон, Ари.

Предупреждение: Чернов, 27 – нет.

Корреспондент «Матч ТВ» перепутал результат матча. Газинский посмеялся