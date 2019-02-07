Жамалетдинов: «Для меня было бы полезно остаться в «Лехе» подольше. Хочу уехать из Польши в европейскую топ-лигу»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заявил, что хотел бы закрепиться в составе «Леха» и в будущем попробовать свои силы в одном из европейских топ-чемпионатов.

В январе 21-летний россиянин перешел в польский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Многие игроки, которые уходят в аренду из ЦСКА, не возвращаются в этот клуб. Думаю, для меня было бы полезно хорошо выступать в «Лехе» и остался здесь подольше.

В ЦСКА очень большая конкуренция, играют иностранцы. Кроме того, через несколько лет я хотел бы уехать в одну из топ-лиг Европы, а команды с запада континента не обращают внимания на РПЛ. Сильные польские футболисты переходят в очень сильные клубы. Возможно, так будет и со мной», – сказал Жамалетдинов.