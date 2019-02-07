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    Жамалетдинов: «Для меня было бы полезно остаться в «Лехе» подольше. Хочу уехать из Польши в европейскую топ-лигу»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заявил, что хотел бы закрепиться в составе «Леха» и в будущем попробовать свои силы в одном из европейских топ-чемпионатов.

    В январе 21-летний россиянин перешел в польский клуб на правах аренды до конца сезона.

    «Многие игроки, которые уходят в аренду из ЦСКА, не возвращаются в этот клуб. Думаю, для меня было бы полезно хорошо выступать в «Лехе» и остался здесь подольше.

    В ЦСКА очень большая конкуренция, играют иностранцы. Кроме того, через несколько лет я хотел бы уехать в одну из топ-лиг Европы, а команды с запада континента не обращают внимания на РПЛ. Сильные польские футболисты переходят в очень сильные клубы. Возможно, так будет и со мной», – сказал Жамалетдинов.

    Источник: Przeglad Sportowy

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    07.02.2019 18:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 февраля 2019, 20:19

      тут ясно одно обиделся он на свой клуб что не давали играть раз такие высказывания

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 20:11

      Попробуй Тимур. Как знать может и получится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 февраля 2019, 19:17

      Сильные польские футболисты - это кто?
      Ты даже уровень ЦСКА не тянешь, какая там топ-лига.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      utyf17 > general.lizyukov 8 февраля 2019, 08:25

      польские футболисты играют в баварии, боруссии, ювентусе, наполи и еще в десятке клубов топ-чемпионатов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > utyf17 8 февраля 2019, 21:11

      Имя, сестра, имя!!! (С) Ну чтоб без такого хана Баварии/Ювентусу и пр.
      А лавки полировать отлично Бензема умеет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 февраля 2019, 19:01

      Все в твоих руках, Жама! А Лех действительно очень неплох для старта. Удачи!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > bset 7 февраля 2019, 19:16

      Жаба

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 18:14

      У Парня завышенные амбиции и ожидания. Но пусть попробует, потом узнаем где он и как играет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 18:08

      Кому ты нуден новый дядюн

      -1
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